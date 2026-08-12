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Basketballschuhe

Ja 4 "Nightmare"
Ja 4 "Nightmare" Basketballschuh
Bald verfügbar
Ja 4 "Nightmare"
Basketballschuh
129,99 €
Giannis Freak 8 "Buckitos"
Giannis Freak 8 "Buckitos" Basketballschuh
Frisch eingetroffen
Giannis Freak 8 "Buckitos"
Basketballschuh
114,99 €
Sabrina 4
Sabrina 4 Basketballschuh
Frisch eingetroffen
Sabrina 4
Basketballschuh
129,99 €
Book 2 „Tigers“
Book 2 „Tigers“ Basketballschuh
Frisch eingetroffen
Book 2 „Tigers“
Basketballschuh
159,99 €
"LEICHT UND STRAPAZIERFÄHIG. DER SABRINA 4 VEREINT DAS BESTE AUS BEIDEN WELTEN."
"LEICHT UND STRAPAZIERFÄHIG. DER SABRINA 4 VEREINT DAS BESTE AUS BEIDEN WELTEN."
– Sabrina Ionescu
KD19 "Blueberry Blast"
KD19 "Blueberry Blast" Basketballschuh
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Basketballschuh
159,99 €
Nike S.T. Charge
Nike S.T. Charge Basketballschuh
Frisch eingetroffen
Nike S.T. Charge
Basketballschuh
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A'Two "Pinkies Up"
A'Two "Pinkies Up" A'ja Wilson Basketballschuh
Frisch eingetroffen
A'Two "Pinkies Up"
A'ja Wilson Basketballschuh
139,99 €
LeBron XXIII
LeBron XXIII Basketballschuh
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LeBron XXIII
Basketballschuh
199,99 €
Kobe III Low Protro
Kobe III Low Protro Basketballschuh (Herren)
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Kobe III Low Protro
Basketballschuh (Herren)
189,99 €
Nike Precision 8 Low
Nike Precision 8 Low Basketballschuh (Herren)
Nike Precision 8 Low
Basketballschuh (Herren)
74,99 €
LeBron Witness 9
LeBron Witness 9 Basketballschuh
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LeBron Witness 9
Basketballschuh
109,99 €
Nike G.T. Cut Academy 2
Nike G.T. Cut Academy 2 Basketballschuh
Nike G.T. Cut Academy 2
Basketballschuh
99,99 €
Ja 3 "Animal Pack"
Ja 3 "Animal Pack" Basketballschuh
Ja 3 "Animal Pack"
Basketballschuh
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Caitlin 1 "Blue"
Caitlin 1 "Blue" Basketballschuh
Bald verfügbar
Caitlin 1 "Blue"
Basketballschuh
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Giannis Immortality 5
Giannis Immortality 5 Basketballschuh
Giannis Immortality 5
Basketballschuh
89,99 €
Kobe VIII
Kobe VIII Basketballschuh (ältere Kinder)
Jetzt in SNKRS
Kobe VIII
Basketballschuh (ältere Kinder)
119,99 €
Sabrina 4 By You
Sabrina 4 By You Personalisierbarer Basketballschuh
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Sabrina 4 By You
Personalisierbarer Basketballschuh
159,99 €
Kobe 9 Low Protro
Kobe 9 Low Protro Basketballschuh
Kobe 9 Low Protro
Basketballschuh
179,99 €
Nike S.T. Dynamite
Nike S.T. Dynamite Basketballschuh für ältere Kinder
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Nike S.T. Dynamite
Basketballschuh für ältere Kinder
54,99 €
Book 2 "Sunburst"
Book 2 "Sunburst" Basketballschuh
Book 2 "Sunburst"
Basketballschuh
149,99 €
Kobe IX Elite Low Protro
Kobe IX Elite Low Protro Basketballschuh
Kobe IX Elite Low Protro
Basketballschuh
209,99 €
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama"
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama" Basketballschuh
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama"
Basketballschuh
199,99 €
Nike Air Force 1
Nike Air Force 1 Schuh (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Nike Air Force 1
Schuh (ältere Kinder)
99,99 €
Book 2 x McDonald's
Book 2 x McDonald's Basketballschuh
Book 2 x McDonald's
Basketballschuh
159,99 €

Basketballschuhe und -Sneaker: verwirkliche deine sportlichen Träume

Unsere Basketballkarriere begann in den 1980er-Jahren mit unseren allerersten Air Jordans. Seitdem entwickeln wir innovative Basketballschuhe. Nike Basketballschuhe bieten eine hervorragende Bodenhaftung auf dem Spielfeld für unvergleichliche Kontrolle. Innen sorgt eine reaktionsfreudige Dämpfung für den Schutz, den dein Körper braucht. So kannst du jede Bewegung souverän ausführen. Wähle aus verschiedenen Schaftdesigns, die zu deinem Spielstil passen.


Durchdachte Konstruktion


Wir stellen unsere Nike Basketball-Sportschuhe aus leichten Materialien her, damit du frei fliegen kannst. Für maximale Beweglichkeit solltest du dich für Low-Top-Basketballschuhe entscheiden. Sie sitzen perfekt unter dem Knöchel und sind kaum spürbar. Brauchst du zusätzlichen Halt? Dann wähle Nike Basketballschuhe mit einem Design, das den Knöchel umschließt und deine Gelenke zusätzlich schützt. Da du bei intensiver Anstrengung ins Schwitzen kommst, verwenden wir atmungsaktive Materialien für eine optimale Luftzirkulation. Darüber hinaus findest du strategisch platzierte Belüftungseinsätze in Bereichen, in denen viel Wärme entsteht. So behältst du auch bei den härtesten Matches einen kühlen Kopf und bleibst konzentriert.


Stützende Innensohlen


Blitzschnelle Drehungen. Rasante Sprints. Unglaubliche Sprünge und Landungen. Egal, welchen Spielstil du bevorzugst, die Action auf dem Spielfeld kann für deinen Körper ganz schön anstrengend sein. Unsere Basketball-Turnschuhe sind mit stoßdämpfendem Schaumstoff in der Sohle ausgestattet. Dieser absorbiert den Aufprall, sodass du dich sicher bewegen kannst. Wenn du noch mehr Schwung in deinen Schritt bringen möchtest, solltest du nach Schuhen mit unseren bewährten Nike Air-Elementen Ausschau halten. Sie bieten dir die zusätzliche Dämpfung, die du brauchst, ohne dass sie dich zusätzlich belasten. Außerdem vermitteln dir die reaktionsfreudigen Materialien ein kraftvolles, energiegeladenes Laufgefühl. Mit anderen Worten: Du kannst das Spielfeld dominieren.


Der richtige Grip


Unsere Nike Basketball-Sneaker sind mit speziell entwickelten Sohlenprofilen ausgestattet, die auf der Grundlage von Daten von Athlet:innen aus dem realen Spielbetrieb entwickelt wurden. Die konturierten Rillen können in verschiedene Richtungen gebogen und gelenkt werden. Das garantiert eine hervorragende Traktion, in welche Richtung du dich auch bewegst. Du suchst superleichte Schuhe ohne Kompromisse bei der Stabilität? Dann wähle ein Paar mit strategisch platzierten Aussparungen. Gleichzeitig stellt das robuste Gummimaterial sicher, dass dir deine Basketball-Turnschuhe auch auf lange Sicht treue Dienste leisten.


Basketballschuhe für kleine Füße


Wir bei Nike sind der Meinung, dass junge Sportler:innen dieselbe hochwertige Sportbekleidung verdienen wie ihre Vorbilder. Deshalb fertigen wir unsere Basketballschuhe in Kindergrößen aus den gleichen hochwertigen Materialien und mit den gleichen technischen Details wie unsere Kollektion für Erwachsene. Dazu gehören griffige Außensohlen, unterstützende Polsterungen und leichte, atmungsaktive Obermaterialien. So erhalten angehende Sportler:innen die Unterstützung, die sie benötigen, und können voller Selbstvertrauen ihre Fähigkeiten verbessern. Und weil sich der Nachwuchs beim Spielen gerne an den Profis orientiert, gibt es Designs, die von einigen der bekanntesten Basketball-Superstars inspiriert sind.


Für die Zukunft des Sports


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Seit 2008 werden sämtliche Nike Air-Elemente in unseren Fabriken in Oregon und Missouri mit mindestens 25 % Produktionsabfällen gefertigt. Zudem verwenden wir alte Plastikflaschen, Teppiche und Fischernetze für die Herstellung von hochleistungsfähigem Garn für unsere Kleidung. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Nike Basketballschuhe mit dem Label „Nachhaltige Materialien“.