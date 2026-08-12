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Basketballschuhe für Damen

Sabrina 4 By You
Sabrina 4 By You Personalisierbarer Basketballschuh
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Sabrina 4 By You
Personalisierbarer Basketballschuh
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A'Two "Pinkies Up"
A'Two "Pinkies Up" A'ja Wilson Basketballschuh
A'Two "Pinkies Up"
A'ja Wilson Basketballschuh
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Sabrina 4
Sabrina 4 Basketballschuh
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Sabrina 4
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Giannis Immortality 5
Giannis Immortality 5 Basketballschuh
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Giannis Immortality 5
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"LEICHT UND STRAPAZIERFÄHIG. DER SABRINA 4 VEREINT DAS BESTE AUS BEIDEN WELTEN."
"LEICHT UND STRAPAZIERFÄHIG. DER SABRINA 4 VEREINT DAS BESTE AUS BEIDEN WELTEN."
– Sabrina Ionescu
Nike G.T. Cut Academy 2
Nike G.T. Cut Academy 2 Basketballschuh
Nike G.T. Cut Academy 2
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Luka 77
Luka 77 Basketballschuh
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Luka 77
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Caitlin 1 "Blue"
Caitlin 1 "Blue" Basketballschuh
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Caitlin 1 "Blue"
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Giannis Freak 8 "Buckitos"
Giannis Freak 8 "Buckitos" Basketballschuh
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Giannis Freak 8 "Buckitos"
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Book 2 "Sunburst"
Book 2 "Sunburst" Basketballschuh
Book 2 "Sunburst"
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Giannis Freak 8 LX
Giannis Freak 8 LX Basketballschuh
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Giannis Freak 8 LX
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Kobe 9 Low Protro
Kobe 9 Low Protro Basketballschuh
Kobe 9 Low Protro
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Ja 3 "Animal Pack"
Ja 3 "Animal Pack" Basketballschuh
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Luka 5
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Luka 5
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LeBron Witness 9
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LeBron Witness 9
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Book 2 „Tigers“
Book 2 „Tigers“ Basketballschuh
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Kobe III Low Protro
Kobe III Low Protro Basketballschuh (Herren)
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LeBron XXIII
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LeBron XXIII
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Kobe IX Elite Low Protro
Kobe IX Elite Low Protro Basketballschuh
Kobe IX Elite Low Protro
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Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Herrenschuh
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Book 2 x McDonald's
Book 2 x McDonald's Basketballschuh
Book 2 x McDonald's
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Jordan Heir Series 2 "Desert Berry"
Jordan Heir Series 2 "Desert Berry" Basketballschuh
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Jordan Heir Series 2 "Desert Berry"
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Book 2 "WNBA 30th"
Book 2 "WNBA 30th" Basketballschuh
Book 2 "WNBA 30th"
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Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama"
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama" Basketballschuh
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama"
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LeBron XXIII Elite "For the Record"
LeBron XXIII Elite "For the Record" Basketballschuh
LeBron XXIII Elite "For the Record"
Basketballschuh
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Basketballschuhe für Damen: springe und lande sicher

Auf und neben dem Spielfeld brauchst du Schuhe, mit denen du die entscheidenden Moves hinlegen kannst. Unsere Basketballschuhe für Damen sind echte Game-Changer. Hochwertige Polsterung gibt dir dort Halt, wo du ihn brauchst. Weiche Schaumstoff-Mittelsohlen sorgen für ein gedämpftes Laufgefühl. Leichte Materialien beschweren dich nicht. Bei uns findest du Modelle in kräftigen, leuchtenden Farben oder auch in neutralen Tönen – alle mit dem Nike Swoosh als Zeichen für Weltklasse-Qualität.


Egal, welche Spielart du bevorzugst, mit unseren Basketball-Sneakern für Damen kannst du dich voll und ganz auf deine Aufgabe konzentrieren. Das vorgeformte Design sorgt für Stabilität bei schnellen Bewegungen und weichen Landungen. Die Nike Air Zoom-Technologie dämpft und gibt nach, sodass unsere Basketball-Turnschuhe für Damen auch beim Aufprall ihre Form behalten. Das Ergebnis ist ein schneller Rebound-Effekt und ein Gefühl echter Sprungkraft, wenn du zum Dunking ansetzt.


Unsere Nike Basketballschuhe für Damen sind schlank, ideal geformt und ermöglichen dir einen reibungslosen Übergang von der Grundlinie zur Grundlinie. Das Nike Flyknit-Obermaterial ist superleicht und für eine perfekte Passform entwickelt. Es sitzt nahtlos wie eine zweite Haut und ist außergewöhnlich atmungsaktiv, damit du dich uneingeschränkt auf deine Leistung konzentrieren kannst. Verstärkte Nähte an den Seiten umschließen deine Füße sicher. Zudem passt sich die Gummiaußensohle deinen Bewegungen an, während das klassische Fischgrätprofil zuverlässige Traktion bietet und mühelose Richtungswechsel zulässt.


Wir sind überzeugt, dass Teamwork zum Schutz unseres Planeten notwendig ist. Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft unseres Sports zu sichern. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Basketballschuhe für Frauen von Nike mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.