Zeig den KD in dir mit dem Nike KD18
Produktneuheiten
Eine Hommage an Kevin Durants einzigartige Performance und seinen Stil: Der Nike KD18 vereint ultimativen Tragekomfort und Kontrolle in einer Mischung aus Basketball-Tradition und innovativer Schuhtechnologie.
Kevin Durant ist ein Meister seines Fachs. Er ist eines der einzigartigsten und spektakulärsten Allround-Talente, das je auf dem Court zu sehen war, und entwickelt sein Spiel kontinuierlich mit einer mühelosen Effizienz weiter, die auch in Zukunft noch ein Vorbild sein wird.
Ein Spieler dieser Klasse braucht Schuhe, die seiner Größe würdig sind. Der Nike KD18 ist eine Hommage an seinen Namensgeber. Er ist nicht nur ein Basketballschuh, sondern ein Performance-Tool, das Durants Spielstil verkörpert und die Basketball-Kultur mit den neuesten Innovationen von Nike und einer modernen Ästhetik verbindet.
Tragekomfort und Ballkontrolle übers gesamte Spiel
Dieser Signature-Schuh verfügt über eine neue Konstruktion, die den Fuß fixiert und für spielentscheidende Kontrolle und besseren Tragekomfort sorgt. Also nimm dir KD als Vorbild und optimiere deine Skills – egal, auf welchem Niveau du spielst.
Die zusätzliche Stabilität im Mittelfußbereich macht den Unterschied. Es ist ein Sneaker, der deine Füße auch bei explosiven Bewegungen schützt, ohne dabei an Flexibilität einzubüßen. Ob du über das Spielfeld rast oder bereit für einen Dunk bist – das sichere Tragegefühl gibt dir das nötige Selbstvertrauen, um immer mit hohem Tempo zu spielen.
Die verstärkte Sohle mit der neuesten Dämpfungstechnologie von Nike bietet bessere Balance und Stabilität, um die schnellen ersten Schritte und sanften Landungen zu unterstützen. Zusammen mit den Air Zoom-Elementen im Zehen- und Fersenbereich bietet die Konstruktion unter dem Fuß eine vertraute Passform für Fans früherer Versionen aus Durants Kollektion.
"Man erwartet von jedem Schuh in KDs Signature-Kollektion ultimative Performance und Tragekomfort", sagt Ross Klein, Senior Director, Nike Men's Basketball Footwear Product Design. "Dieses Design hilft Kevin, sein Spiel weiter auszubauen. Der Halt am Mittelfuß und die fantastische Traktion unter dem Fuß verleihen ihm und anderen Basketballspieler:innen in diesem Schuh das nötige Selbstvertrauen, um ihre Ziele zu erreichen."
Sicherer Halt, dominanter Spielstil
Der KD18 sorgt dafür, sodass Durant und andere Basketballspieler:innen eins mit dem Schuh sind. Er ermöglicht bahnbrechende Bewegungen und rekordverdächtige Performance.
Durants Markenzeichen auf dem Court ist seine Fähigkeit, das Spiel von jeder Position, überall auf dem Spielfeld und zu jeder Zeit zu dominieren. Dieser Schuh wurde für genau diese Art von Vielseitigkeit entwickelt. Das unvergleichliche Dämpfungssystem absorbiert Stöße und ermöglicht ein schnelles Abspringen, ideal für einen schnellen Sprungwurf oder zackige Ausweichmanöver an der Seitenlinie.
Passend zu diesem Gefühl der Leichtigkeit, das im Mittelpunkt von KDs Spiel steht, ermöglicht das Traktionsmuster des Schuhs nahtlose Richtungswechsel und Sprints für alle Korbjäger:innen. Dank der leichten Materialien sparst du mehr Energie im Laufe des Spiels, damit deine Beine auch noch für die Crunchtime ausgeruht sind.
Performance und Style
Der KD18 wurde zwar entwickelt, um Durants Performance und Spielstil zu unterstützen, aber deshalb muss er keine Abstriche beim Aussehen machen. Die Silhouette kombiniert einen traditionellen Basketball-Look mit einer modernen Ästhetik, die von einer ungewöhnlichen Quelle inspiriert wurde. Der KD18 ist vom Nike Terra Humara Traillaufschuh aus den späten 1990ern inspiriert und verbindet nostalgische Nike Vibes mit Durants modernem Touch. Das Ergebnis ist eine moderne Silhouette mit auffälligen Farben und Materialien.
Ein Sneaker, der sowohl auf dem Court als auch abseits davon die Blicke auf sich zieht; ein Statement Piece, ob im Spiel oder auf der Straße.
Der KD18 kam vor dem NBA All-Star Weekend als Teil der Nike Black Label-Kollektion auf den Markt und wurde zunächst in einer Auflage von nur 1.988 Stück verkauft – eine Anspielung an Durants Geburtsjahr. Wenn du also wie KD unterwegs sein möchtest: Zwischen April und Mai 2025 sind weltweit zusätzliche Styles und Colorway erhältlich.
Zieh dir den Nike KD18 an und werde Teil von etwas Großem.
Häufig gestellte Fragen
Wie viel kostet der KD18?
Der KD18 ist in Erwachsenengrößen umgerechnet ab etwa 160 Euro erhältlich. Die Preise variieren je nach Farbgebung und Style. Neuheiten in der Nike Kevin Durant-Produktlinie anzeigen.
Wann kam der Nike KD18 auf den Markt?
Der KD18 wurde vor dem NBA All-Star Weekend 2025 in San Francisco als Teil der Nike Black Label Basketballschuh-Kollektion enthüllt. Nur 1.988 Paare waren im Einzelhandel verfügbar, gemäß dem Jahr, in dem Durant geboren wurde. Die Silhouette ist seit April bis Mai 2025 weltweit in zusätzlichen Colorways erhältlich.
Wo kann ich die Nike KD18 Black Label Edition kaufen?
Als Teil der Black Label-Kollektion mit Signature-Schuhen hat Nike exklusive Schuhe für die Basketballstars Kevin Durant, LeBron James, Ja Morant, Devin Booker, Victor Wembanyama, Sabrina Ionescu und Giannis Antetokounmpo herausgebracht. Der KD18 "Black Label" ist bei ausgewählten Nike Basketball Händlern, im Store, online und auf Nike.com erhältlich.