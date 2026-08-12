Basketballshorts: Profi-Technologie fürs ganze Team
Unsere Basketballshorts verleihen deinem Spiel noch mehr Schwung. Die flexiblen Materialien machen alle Bewegungen mit, während das atmungsaktive Gewebe dich angenehm kühl hält. Finde in unserer großen Auswahl an Farben und Passformen das passende Modell für dich. Wenn deine kurzen Basketballshorts zu jedem Outfit passen sollen, entscheide dich für neutrale Töne. Mit leuchtenden Farben hingegen setzt du ein Statement. Oder wähle doch Shorts mit dem Logo deines Teams. Für einen lässigen Look und zusätzliche Bedeckung sorgen unsere langen Basketballshorts. Übrigens: Bei unseren kurzen Basketballhosen spürst du kaum, dass du sie überhaupt trägst. Natürlich sind alle Basketballshorts mit dem kultigen Nike Swoosh versehen – ein unverwechselbares Merkmal für Qualität.
Was macht die Basketballshorts von Nike eigentlich so besonders? Zunächst sorgen die intelligenten Materialien dafür, dass du auf dem Spielfeld dein Bestes geben kannst. Die leichte und dehnbare Konstruktion, kleine Schlitze am Saum und ein elastischer Bund bieten dir uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Die innovative Nike Dri-FIT Technologie leitet den Schweiß von der Haut ab und verteilt ihn über die gesamte Materialoberfläche, damit er schnell verdunsten kann. Mesh-Einsätze und Lüftungsschlitze sorgen für bestmögliche Atmungsaktivität – so behältst du immer einen kühlen Kopf. Halte Ausschau nach Modellen mit Seitentaschen, in denen du deine Essentials sicher aufbewahren kannst.
Umweltschutz hat für uns höchste Priorität, deshalb setzen wir wenn möglich auf nachhaltige Materialien für unsere Sportswear und Schuhe. Achte auf Basketballshorts, die mindestens zu 50 % aus Recycling-Polyester und Nylon bestehen. Diese Garne werden aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen gesponnen. Das alles ist Teil der Nike „Move to Zero"-Initiative hin zu einer Zukunft ohne CO₂-Emissionen und Abfall. Auch wenn wir dieses Ziel noch nicht erreicht haben, sind wir auf dem besten Weg dorthin. Wenn du uns bei unserem Vorhaben unterstützen möchtest, entscheide dich für Basketballshorts mit dem Label „Nachhaltige Materialien“.