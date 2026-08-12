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Basketball-Shorts & NBA-Shorts

Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Diamond Mesh-Shorts (Herren)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Dri-FIT Diamond Mesh-Shorts (Herren)
49,99 €
Nike DNA
Nike DNA Dri-FIT Basketballshorts für Herren (ca. 20,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike DNA
Dri-FIT Basketballshorts für Herren (ca. 20,5 cm)
49,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Therma-FIT Fleece-Basketballshorts (Herren) (ca. 35,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Standard Issue
Therma-FIT Fleece-Basketballshorts (Herren) (ca. 35,5 cm)
69,99 €
Nike Crossover
Nike Crossover Nike Dri-FIT-Basketballshorts (ca. 13 cm) (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Crossover
Nike Dri-FIT-Basketballshorts (ca. 13 cm) (Damen)
54,99 €
Los Angeles Lakers
Los Angeles Lakers Nike NBA Swingman Shorts für Herren
Recyclingmaterialien
Los Angeles Lakers
Nike NBA Swingman Shorts für Herren
69,99 €
Jordan
Jordan Diamond Sport-Shorts mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Jordan
Diamond Sport-Shorts mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
37,99 €
Ja Standard Issue
Ja Standard Issue Mesh-Basketballshorts für Herren (ca. 13 cm)
Frisch eingetroffen
Ja Standard Issue
Mesh-Basketballshorts für Herren (ca. 13 cm)
59,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Mesh-Shorts für Herren
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Dri-FIT Mesh-Shorts für Herren
39,99 €
Jordan
Jordan Dri-FIT Diamond Web-Shorts (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Jordan
Dri-FIT Diamond Web-Shorts (ältere Kinder)
44,99 €
Nike Essential
Nike Essential Dri-FIT-Mesh-Basketballshorts für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Essential
Dri-FIT-Mesh-Basketballshorts für Damen
34,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Damen-Mesh-Shorts
Jordan Sport
Damen-Mesh-Shorts
39,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 13 cm)
Bestseller
Nike Pro 365
Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 13 cm)
32,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Dri-FIT French-Terry-Fleece-Basketballshorts (ca. 20 cm, Herren)
Frisch eingetroffen
Nike Standard Issue
Dri-FIT French-Terry-Fleece-Basketballshorts (ca. 20 cm, Herren)
69,99 €
KD x NOCTA
KD x NOCTA Nike Jersey-Shorts für Herren
Recyclingmaterialien
KD x NOCTA
Nike Jersey-Shorts für Herren
79,99 €
KD x NOCTA
KD x NOCTA Nike 2-in-1-Shorts für Herren
Recyclingmaterialien
KD x NOCTA
Nike 2-in-1-Shorts für Herren
89,99 €
Ja
Ja Dri-FIT-Basketballshorts für Herren (ca. 20,5 cm)
Recyclingmaterialien
Ja
Dri-FIT-Basketballshorts für Herren (ca. 20,5 cm)
49,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Basketballshorts (Herren, ca. 13 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Standard Issue
Basketballshorts (Herren, ca. 13 cm)
54,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Dri-FIT Mesh-Basketballshorts für Herren (ca. 13 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Standard Issue
Dri-FIT Mesh-Basketballshorts für Herren (ca. 13 cm)
54,99 €
Kobe
Kobe 2-in-1-Basketballshorts (Herren)
Recyclingmaterialien
Kobe
2-in-1-Basketballshorts (Herren)
99,99 €
Ja Standard Issue
Ja Standard Issue Herren-Basketballshorts (ca. 15 cm)
Ja Standard Issue
Herren-Basketballshorts (ca. 15 cm)
69,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Dri-FIT Herren-Basketballshorts (ca. 15 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Standard Issue
Dri-FIT Herren-Basketballshorts (ca. 15 cm)
59,99 €
Nike Crossover
Nike Crossover Dri-FIT Basketballshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Crossover
Dri-FIT Basketballshorts (ältere Kinder)
24,99 €
Ja
Ja Nike Basketballshorts für Herren (ca. 35,5 cm)
Ja
Nike Basketballshorts für Herren (ca. 35,5 cm)
99,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Trainings-Basketballshorts aus Mesh (ca. 13 cm, Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Standard Issue
Trainings-Basketballshorts aus Mesh (ca. 13 cm, Herren)
54,99 €

Basketballshorts: Profi-Technologie fürs ganze Team

Unsere Basketballshorts verleihen deinem Spiel noch mehr Schwung. Die flexiblen Materialien machen alle Bewegungen mit, während das atmungsaktive Gewebe dich angenehm kühl hält. Finde in unserer großen Auswahl an Farben und Passformen das passende Modell für dich. Wenn deine kurzen Basketballshorts zu jedem Outfit passen sollen, entscheide dich für neutrale Töne. Mit leuchtenden Farben hingegen setzt du ein Statement. Oder wähle doch Shorts mit dem Logo deines Teams. Für einen lässigen Look und zusätzliche Bedeckung sorgen unsere langen Basketballshorts. Übrigens: Bei unseren kurzen Basketballhosen spürst du kaum, dass du sie überhaupt trägst. Natürlich sind alle Basketballshorts mit dem kultigen Nike Swoosh versehen – ein unverwechselbares Merkmal für Qualität.

Was macht die Basketballshorts von Nike eigentlich so besonders? Zunächst sorgen die intelligenten Materialien dafür, dass du auf dem Spielfeld dein Bestes geben kannst. Die leichte und dehnbare Konstruktion, kleine Schlitze am Saum und ein elastischer Bund bieten dir uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Die innovative Nike Dri-FIT Technologie leitet den Schweiß von der Haut ab und verteilt ihn über die gesamte Materialoberfläche, damit er schnell verdunsten kann. Mesh-Einsätze und Lüftungsschlitze sorgen für bestmögliche Atmungsaktivität – so behältst du immer einen kühlen Kopf. Halte Ausschau nach Modellen mit Seitentaschen, in denen du deine Essentials sicher aufbewahren kannst.

Umweltschutz hat für uns höchste Priorität, deshalb setzen wir wenn möglich auf nachhaltige Materialien für unsere Sportswear und Schuhe. Achte auf Basketballshorts, die mindestens zu 50 % aus Recycling-Polyester und Nylon bestehen. Diese Garne werden aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen gesponnen. Das alles ist Teil der Nike „Move to Zero"-Initiative hin zu einer Zukunft ohne CO₂-Emissionen und Abfall. Auch wenn wir dieses Ziel noch nicht erreicht haben, sind wir auf dem besten Weg dorthin. Wenn du uns bei unserem Vorhaben unterstützen möchtest, entscheide dich für Basketballshorts mit dem Label „Nachhaltige Materialien“.