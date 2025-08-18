Kobe 3 Protro: Ein Klassiker von Nike, mit moderner Technologie überarbeitet

Kobe 3 Protro: Wie Nike einen Kult-Sneaker mit moderner Technologie auf den neuesten Stand gebracht hat
Produktneuheiten
Der Kobe 3 Protro wurde für das Spiel von heute neu entwickelt und bietet Reaktionsfähigkeit, Traktion und Komfort auf höchstem Niveau in einem schlichten Design für ambitionierte Basketballer:innen.
Der Kobe 3 Protro ist nicht nur eine Hommage an Kobes legendäre Geschichte, sondern auch die Wiedereinführung eines Performance-Basketballschuhs, der für das Spiel von heute entwickelt wurde. Der Kobe 3 Protro wurde für moderne Sportler:innen entwickelt und bietet das Gesamtpaket: Komfort, Traktion, Atmungsaktivität und Sprungkraft in einer eleganten rein weißen Farbgebung mit Diamant-Traktionsprofil zu Ehren des zweiten Vornamens von Kobes ältester Tochter, Diamanté.
Egal, ob du im Fitnessstudio trainierst, am Wochenende an Turnieren teilnimmst oder einfach nur ein Spitzengefühl auf dem Court haben willst, der Kobe 3 Protro ist die richtige Wahl. Bei dieser modernisierten Version des Schuhs, den Kobe während seiner MVP-Saison 2007/08 trug, dreht sich alles um funktionsorientierte Innovation, die keine Kompromisse beim Design eingeht.
Für dein Spiel entwickelt
Dies ist nicht nur ein Schuh zum Anschauen und Bewundern. Es ist ein Schuh, den du richtig beanspruchen kannst. Der Kobe 3 Protro verfügt über eine verbesserte Technologie, um Athlet:innen bei schnellen, präzisen und kontrollierten Bewegungen zu unterstützen. Wenn du schnell spielst und Reaktionsfähigkeit brauchst, ist dieses Modell mit seiner durchgehenden Zoom Strobel-Dämpfung und neu entwickelten Mittelsohle genau das Richtige für dich. Die durchgehende Dämpfung ist ein Upgrade von zwei kleineren Zoom-Airbags auf einen durchgehenden Zoom.
„Man spürt das Federn sofort“, sagt Hailey Dunham, Basketball Footwear Product Testing Analyst bei Nike. „Die Athlet:innen haben uns gesagt, dass sie sich mehr Komfort unter dem Fuß wünschen, also haben wir den Schuh weicher und reaktionsfreudiger gemacht als den ursprünglichen Kobe 3. Diese Kombination hat es wirklich in sich.“
Das Obermaterial ist optisch inspiriert von einem Basketballnetz und dient nicht nur dem Look. Das Mesh sorgt für Halt und Luftzirkulation, sodass dein Fuß an Ort und Stelle bleibt und gleichzeitig atmen kann. Das verbesserte Profil hilft den Spieler:innen, Richtungsänderungen, plötzliche Stopps und explosive Sprünge mit derselben Sicherheit auszuführen, für die die Black Mamba bekannt war.
„Es ist das erste Mal, dass wir die Außensohle, die Mittelsohle und das Obermaterial eines Protros gleichzeitig überarbeitet haben“, fügt Jeni Takekawa McDonald, Kobe Footwear Product Director bei Nike, hinzu. „Wir haben uns das Feedback aus den Praxistests zu Herzen genommen und echte Verbesserungen vorgenommen.“
„Dies ist eine intelligentere, präzisere und bessere Version eines bereits starken Produkts.“
Jeni Takekawa McDonald
Product Director für Kobe-Schuhe
Echte Feedback-Tests, echte Ergebnisse
Die Nike-Designer:innen führten fünf Testrunden mit dem Kobe 3 Protro durch, ein strenger Prozess, der auf den festen Prinzipien von Kobes Mamba Mentality basiert. Sowohl männliche als auch weibliche Athlet:innen waren daran beteiligt, um einen ausgewogenen Input zu vielen verschiedenen Spielstilen zu erhalten. Die Ergebnisse waren aufschlussreich.
„Wir haben das Original mit unserem Protro-Prototyp verglichen, und 12 von 15 Tester:innen bevorzugten den Protro“, sagte Dunham. „Da wussten wir, dass wir etwas Besonderes hatten.“
Für Basketballer:innen, die an Low Tops gewöhnt sind, stellt der mittelhohe Schnitt des Protro 3 eine Veränderung dar – doch es lohnt sich. „Es war überraschend, wie viele Spieler:innen sagten, dass sie sich sicherer und dennoch mobil fühlten“, sagte Dunham. „Selbst Athlet:innen, die an Low Tops gewöhnt waren, passten sich schnell an und schätzten den Halt.“
Technologien, die dich begeistern werden
- Durchgehendes Zoom Strobel-Element: Maximale Energierückgabe und ein optimales Spielgefühl
- Cushlon 3.0-Mittelsohle: Leichte Unterstützung, die den Sprung nicht beeinträchtigt
- TPU-Obermaterial mit Mesh-Rückseite: Sicherer Halt und verbesserte Atmungsaktivität
- Diamant-Traktionsprofil: Verbesserter Grip und multidirektionale Kontrolle
- Mittelhoher Schnitt: Ausgewogener Halt im Knöchelbereich, ohne die Beweglichkeit zu beeinträchtigen
Für wen er gemacht ist
Dieser Schuh ist für Basketballer:innen, die eine zuverlässige Ausrüstung benötigen. Das Besondere am Kobe 3 Protro ist seine Performance bei Belastung Egal, ob du im Backcourt bist und schnelle Cuts machst oder als Forward Halt bei Landungen und Drehungen brauchst, der Kobe 3 Protro ist ein Match für alle Spieler:innen, die viele Minuten auf dem Court verbringen.
Die Tools sind da. Der Standard ist hoch. Jetzt bist du am Zug.
Häufig gestellte Fragen: Kobe 3 Protro
Wann kommt der Kobe 3 Protro auf den Markt?
Der Nike Kobe 3 Protro erscheint am 23. August 2025 zum Gedenken an den Geburtstag von Kobe Bryant. Es handelt sich um eine limitierte Auflage ohne geplanten Restock.
Wie viel kostet der Kobe 3 Protro?
Der Kobe 3 Protro wird in Erwachsenengrößen für 200 $ erhältlich sein. Die Preise können variieren, wenn neue Farbvarianten und Styles eingeführt werden. Behalte also die SNKRS-App im Auge, um Updates zu erhalten.
Was unterscheidet den Kobe 3 Protro vom ursprünglichen Kobe 3?
Der Kobe 3 Protro verwendet moderne Performance-Technologien und bleibt gleichzeitig dem Originaldesign treu. Er bietet besseren Grip und eine durchgehende Zoom Strobel-Dämpfung – ein entscheidendes Upgrade gegenüber dem ursprünglichen Kobe 3. Dabei ist er atmungsaktiver.
Wie wurde der Schuh getestet?
Es gab fünf Testrunden, um den Schuh zu perfektionieren.
Welche Bedeutung haben die Designelemente?
Das vom Basketballnetz inspirierte Obermaterial erinnert an die Bewegung des Netzes bei einem Wurf und fängt Kobes geschmeidiges Spiel ein. Das Diamant-Traktionsprofil ist eine Hommage an den zweiten Vornamen seiner ältesten Tochter, Diamanté. Hier wird vereint, was Kobe am wichtigsten war: Basketball und Familie.