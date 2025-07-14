Nike präsentiert den bahnbrechenden Air Jordan 40

Der AJ40 wurde für die nächste Generation von Basketballspieler:innen entwickelt
Produktneuheiten
Dieser Schuh wurde für Reaktionsfähigkeit in einem klassischen Stil entwickelt und ist perfekt fürs Basketballspielen.
Der beste Basketballschuh dient als wichtiges Stützsystem auf dem Spielfeld. Er lässt dich springen, bremsen und schnell die Richtung wechseln, ohne dass du darüber nachdenken musst. Die besten Schuhe lenken den Fokus von deinen Schuhen und hin zu deinem Spiel, wo er hingehört.
Die Air Jordans von Nike sind seit vier Jahrzehnten ein fester Bestandteil auf dem Spielfeld und setzen Maßstäbe für innovative Technologie, die keine Kompromisse beim Stil eingeht. Diese Schuhe wurden im Laufe der Zeit immer weiter verbessert, um sicherzustellen, dass die Air Jordans die Besten ihrer Klasse bleiben. Jetzt gibt es eine hochmoderne Ergänzung in der Air Jordan Franchise: den AJ40.
Der Air Jordan 40 baut auf dem Jordan-Vermächtnis auf und hat neue Modifikationen, die diesen Schuh für den Game Day einzigartig machen. Der AJ40 ist auf Reaktionsfähigkeit ausgelegt und vermittelt ein explosives Gefühl, damit du dich auf dem Platz (und gegen deine Gegner) locker bewegen kannst.
Der AJ40 ist eine Weiterentwicklung des legendären Air Jordan, den Michael Jordan vor vier Jahrzehnten zum ersten Mal trug. Er bietet kleine Anspielungen auf die Vergangenheit und moderne Überarbeitungen für die nächste Generation von Basketballspieler:innen.
Zum ersten Mal in der Geschichte von Nike verfügt der Air Jordan 40 über durchgehenden Nike ZoomX-Schaumstoff mit einem kompletten Zoom Strobel, der die Dämpfungstechnologie direkt unter dem Obermaterial platziert, um maximale Reaktionsfähigkeit zu gewährleisten. ZoomX-Schaumstoff ist der leichteste und reaktionsfreudigste Schaumstoff von Nike und bietet Spieler:innen eine Energierückgabe von 85 %, damit sie immer voll dabei sind.
Der Schaumstoff hat schon für Schlagzeilen gesorgt, weil er Nike Athlet:innen zu Rekordleistungen verholfen hat. In Kombination mit dem Zoom Strobel sorgt diese brandneue Partnerschaft für ein leichtes und etwas federndes Tragegefühl, das explosive Bewegungen auf dem Spielfeld unterstützt. Jason Mayden, Chief Design Officer von Jordan Brand, nennt diesen Schuh "den Air Jordan der Zukunft".
Da Grip auf dem Spielfeld entscheidend ist, bietet der AJ40 eine Außensohle mit einem einzigartigen Traktionsprofil mit 40-Grad-Winkeln, damit du blitzschnell starten, anhalten und die Richtung ändern kannst. Das Schuhgewebe gibt dir rundum Halt für ein sicheres Tragegefühl, sodass dein Schuh mit dir und nicht gegen dich arbeitet, selbst wenn du deine Kraft bei hohen Geschwindigkeiten umlenkst.
Der hohe Schaft sitzt im Vergleich zu einigen früheren Jordans etwas tiefer am Knöchel, bietet aber trotzdem viel Halt für Bewegungen in alle Richtungen. Der optische Effekt des stromlinienförmigen Schuhs ist ebenfalls atemberaubend, mit dem klassischen Jumper-Logo vorne in der Mitte.
Natürlich zieht auch der supermoderne Stil des Schuhs alle Blicke auf sich. Die schlanke Silhouette greift den klassischen Air-Jordan-Look auf und bringt das Design auf den neuesten Stand. Als dezente Anspielung auf die jahrzehntelange Größe besteht das Logo des Schuhs vollständig aus 40-Grad-Winkeln, ein Thema, das sich im Traktionsprofil der Außensohle widerspiegelt.
Du kannst davon ausgehen, dass du den AJ40 in dieser Saison auf dem Spielfeld sehen wirst. "Ich kann es kaum erwarten, mit dem Air Jordan 40 aufs Spielfeld zu gehen", sagt Paolo Banchero, Jordan Brand Athlet. "Dieser Schuh wurde echt für den Basketballstil von heute gemacht und hat den innovativen Touch der Jordan Family. Das Augenmerk auf Performance bringt mein Spiel auf das nächste Level und ich repräsentiere weiterhin mit Stolz den Jumpman: das ultimative Symbol wahrer Größe."
Der Air Jordan 40 ist in neun Farbvarianten erhältlich, sodass du deinen Schuh an dein Team oder einfach zu deinem Style anpassen kannst. Obwohl diese Schuhe für den Game Day entwickelt wurden, bieten sie genug Komfort, Halt und Style, um dich durch lange Tage auf den Beinen zu begleiten.
Der brandneue Air Jordan 40 ist ab dem 12. Juli 2025 auf jordan.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich.