Der Halbmarathon ist ein großartiges Rennen, bei dem du als Läufer und Athlet zeigen kannst, was in dir steckt. Mit Long Runs und Recovery Runs verbesserst du Kraft und Ausdauer. Mit Speed Runs steigerst du dein Grundtempo.

Dieser 14-wöchige Halbmarathon-Trainingsplan begleitet dich bis an die Startlinie und sorgt dafür, dass du es ins Ziel schaffst. Dabei wirst du nicht nur stärker und schneller, sondern auch klüger. Denn wir glauben daran, dass gute Athleten auch gute Coaches sein sollten.

Zu jedem Lauf in diesem Plan gehört ein geführter Lauf in der Nike Run Club App. So hast du an jedem Trainingstag die Gelegenheit, mit einigen der besten Trainer und Athleten zu laufen.

Wir treffen uns an der Startlinie!