Laufschuhe in Weiß: entfessle dein Potenzial
Mit Laufschuhen fing alles an – das erklärt auch, weshalb dieser Sport noch immer das Herzstück unseres Unternehmens ist. Heutzutage achten wir bei der Entwicklung unserer weißen Laufschuhe darauf, dass jedes Element dazu beiträgt, deine Ziele zu erreichen. Da wären zum Beispiel unsere Außensohlen: Wir stimmen sie auf den Untergrund ab, damit du maximale Standfestigkeit hast – wohin dich deine Laufroute auch führt. Stützende Innensohlen dämpfen und schützen deine Füße auf Schritt und Tritt, während dich das atmungsaktive Obermaterial länger frisch und konzentriert laufen lässt. So bist du für die nächste Herausforderung bestens gerüstet.
Sicher auf beiden Beinen
Wir bei Nike wissen, dass jeder Lauf so einzigartig ist wie die Läufer:innen, die ihn absolvieren. Deshalb gibt es die weißen Joggingschuhe von Nike mit verschiedenen Außensohlen, die auf den jeweiligen Untergrund optimiert sind. Wenn du am liebsten in der Stadt bleibst und deshalb überwiegend asphaltierte Laufstrecken nutzt, achte auf leicht strukturierte Sohlen aus strapazierfähigem Gummi. Falls du dich hingegen beim Trailrunning auspowern willst, brauchst du tiefe, multidirektionale Traktionsstollen, die dir selbst auf rutschigen Böden Halt bieten. Für Leichtathletik- und Sprintwettbewerbe haben wir wiederum eine spezielle Spikesohle konzipiert, mit deren Hilfe du geradezu über die Ziellinie fliegst.
Langanhaltender Komfort
Da Gelenke und Muskeln beim Laufen stark beansprucht werden, haben wir unsere Laufschuhe in Weiß mit einer Weltklasse-Dämpfung ausgestattet. Die Nike Air Elemente bieten dir außergewöhnlichen Schutz, ohne dir weiteres Gewicht aufzubürden. Das reaktionsfreudige Design sorgt für ein federndes, antreibendes Laufgefühl, das dir für den jeweils nächsten Schritt mehr Power verleiht. Entscheide dich für einen weißen Laufschuh mit Dämpfungselementen im Fersen- oder Zehenbereich, wenn du speziell an dort Unterstützung brauchst. Oder entscheide dich für Nike Air Elemente, die sich über die gesamte Sohle erstrecken und für zusätzliche Federung sorgen.
Power für mehr Leistung
Dank einer großen Auswahl an Designs findest du bei Nike stets passende Joggingschuhe in Weiß, die deinen individuellen Ansprüchen genügen. Für luftig-leichten Tragekomfort liegst du bei einem Obermaterial aus Mesh goldrichtig, denn diese innovativen Fasern passen sich der geringsten Bewegung deines Fußes an. Atmungsaktives Gewebe sorgt außerdem dafür, dass Luft um deine Füße zirkulieren kann, was dir etwas Abkühlung und ein bequemeres Tragegefühl verschafft. Wenn du strapazierfähige Schuhe suchst, denen schlechtes Wetter nichts anhaben kann, stöbere in unseren Modellen aus Leder. Hier findest du auch weiße Laufschuhe mit wasserabweisendem GORE-TEX-Finish, das dich vor Nässe schützt.
Finde deine Passform
Um deine Bestleistung abrufen zu können, brauchst du Schuhe, die zu deinem Laufstil passen. Unsere Low-Top-Laufschuhe in Weiß überzeugen durch ihre schmale, minimalistische Silhouette und schenken dir maximale Bewegungsfreiheit – eine clevere Wahl für Sprints sowie Läufe auf asphaltierten Strecken und Aschenbahnen. Unsere High-Tops hingegen sorgen rund um den Knöchel für zusätzliche Unterstützung und schenken dir eine Extraportion Standfestigkeit. Achte darauf, dass der Schuhkragen gepolstert ist, um Scheuerstellen zu vermeiden. Mit Zuglaschen an den Fersen kannst du die Schuhe leichter an- und ausziehen.
Nikes Move to Zero
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Seit 2008 werden sämtliche Nike Air Elemente in unseren Fabriken in Oregon und Missouri mit mindestens 25 % Produktionsabfällen gefertigt. Außerdem verwenden wir alte Plastikflaschen, Teppiche und Fischernetze, um daraus Hochleistungsgarne für unsere Bekleidung herzustellen. Willst du unser Projekt unterstützen? Dann achte beim Kauf von Nike Running Schuhen in Weiß auf das Label „Nachhaltige Materialien“.