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Weiße Laufschuhe

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Nike Run Defy
Nike Run Defy Straßenlaufschuh (Herren)
Bestseller
Nike Run Defy
Straßenlaufschuh (Herren)
59,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Schuh mit reflektierenden Akzenten (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike V5 RNR
Schuh mit reflektierenden Akzenten (Damen)
89,99 €
Nike Zoom Skylon 11
Nike Zoom Skylon 11 Schuh
Nike Zoom Skylon 11
Schuh
129,99 €
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Hallenschuh für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike Omni Multi-Court
Hallenschuh für ältere Kinder
54,99 €
Nike Flex Runner 4
Nike Flex Runner 4 Schuh (jüngere Kinder)
Bestseller
Nike Flex Runner 4
Schuh (jüngere Kinder)
42,99 €
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Straßenlaufschuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Vomero 18
Straßenlaufschuh (Damen)
159,99 €
Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Straßenlaufschuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Winflo 12
Straßenlaufschuh (Damen)
109,99 €
Nike Pegasus Premium
Nike Pegasus Premium Straßenlaufschuh (Damen)
Bestseller
Nike Pegasus Premium
Straßenlaufschuh (Damen)
209,99 €
Nike Flex Runner 4
Nike Flex Runner 4 Laufschuh (ältere Kinder)
Nike Flex Runner 4
Laufschuh (ältere Kinder)
49,99 €
ACG Zegama Trail
ACG Zegama Trail Traillaufschuh (Herren)
ACG Zegama Trail
Traillaufschuh (Herren)
169,99 €
Nike Structure Plus
Nike Structure Plus Straßenlaufschuh (Herren)
Nike Structure Plus
Straßenlaufschuh (Herren)
179,99 €
Nike Downshifter 14
Nike Downshifter 14 Herren-Laufschuh
Nike Downshifter 14
Herren-Laufschuh
69,99 €
Nike Quest 7
Nike Quest 7 Straßenlaufschuh (Damen)
Frisch eingetroffen
Nike Quest 7
Straßenlaufschuh (Damen)
79,99 €
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Schuh (Herren)
Nike Air Max 90
Schuh (Herren)
159,99 €
Nike Vomero Plus
Nike Vomero Plus Straßenlaufschuh (Herren)
Nike Vomero Plus
Straßenlaufschuh (Herren)
179,99 €
Nike Ava Edge
Nike Ava Edge Schuh (Herren)
Bestseller
Nike Ava Edge
Schuh (Herren)
149,99 €
Nike Quest 6
Nike Quest 6 Straßenlaufschuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Quest 6
Straßenlaufschuh (Damen)
79,99 €
Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Straßenlaufschuh (Herren)
Nike Winflo 12
Straßenlaufschuh (Herren)
109,99 €
Nike Vomero Premium
Nike Vomero Premium Straßenlaufschuh (Herren)
Nike Vomero Premium
Straßenlaufschuh (Herren)
229,99 €
ACG Zegama Trail
ACG Zegama Trail Traillaufschuh (Damen)
ACG Zegama Trail
Traillaufschuh (Damen)
169,99 €
Nike Structure 26
Nike Structure 26 Straßenlaufschuh (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Structure 26
Straßenlaufschuh (Herren)
149,99 €
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Schuh für jüngere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike Omni Multi-Court
Schuh für jüngere Kinder
44,99 €
Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 Laufschuh (jüngere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Star Runner 5
Laufschuh (jüngere Kinder)
47,99 €
Vomero Plus SE
Vomero Plus SE Straßenlaufschuh (Damen)
Vomero Plus SE
Straßenlaufschuh (Damen)
179,99 €
Nike Run Defy
Nike Run Defy Straßenlaufschuh (Damen)
Nike Run Defy
Straßenlaufschuh (Damen)
59,99 €
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Straßenlaufschuh (Herren)
+2
Recyclingmaterialien
Nike Pegasus 42
Straßenlaufschuh (Herren)
139,99 €
Nike Mind 001
Nike Mind 001 Pregame Mule (Damen)
Bald verfügbar
Nike Mind 001
Pregame Mule (Damen)
89,99 €
Nike Vomero Premium
Nike Vomero Premium Straßenlaufschuh (Damen)
Nike Vomero Premium
Straßenlaufschuh (Damen)
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Nike Quest 7
Nike Quest 7 Straßenlaufschuh (Herren)
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Nike Quest 7
Straßenlaufschuh (Herren)
79,99 €
Nike Max 90
Nike Max 90 Schuh (Babys, Kleinkinder)
Nike Max 90
Schuh (Babys, Kleinkinder)
69,99 €
Nike Journey Run
Nike Journey Run Straßenlaufschuh (Damen)
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Nike Journey Run
Straßenlaufschuh (Damen)
99,99 €
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Straßenlaufschuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Revolution 8
Straßenlaufschuh (Damen)
64,99 €
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Straßenlaufschuh (Damen)
+1
Nike Pegasus 42
Straßenlaufschuh (Damen)
139,99 €
Nike P-6000
Nike P-6000 Herrenschuh
Nike P-6000
Herrenschuh
124,99 €
Nike Stellar Ride
Nike Stellar Ride Schuh (jüngere Kinder)
Nike Stellar Ride
Schuh (jüngere Kinder)
54,99 €
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Straßenlaufschuh (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Revolution 8
Straßenlaufschuh (Herren)
64,99 €
Nike Cosmic Runner SE 2
Nike Cosmic Runner SE 2 Schuh (Babys, Kleinkinder)
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Schuh (Babys, Kleinkinder)
39,99 €
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Straßenlaufschuh (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Vomero 18
Straßenlaufschuh (ältere Kinder)
119,99 €
Nike Alphafly 3
Nike Alphafly 3 Damen-Laufschuh für Wettkämpfe
Nike Alphafly 3
Damen-Laufschuh für Wettkämpfe
309,99 €
Nike Stellar Ride
Nike Stellar Ride Laufschuh für ältere Kinder
Nike Stellar Ride
Laufschuh für ältere Kinder
59,99 €
Nike Vomero 18 By You
Nike Vomero 18 By You Personalisierbarer Laufschuh für Damen
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Nike Vomero 18 By You
Personalisierbarer Laufschuh für Damen
189,99 €
Nike Free RN By You
Nike Free RN By You Personalisierbarer Laufschuh für Herren
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Nike Free RN By You
Personalisierbarer Laufschuh für Herren
129,99 €
Nike Vomero Plus By You
Nike Vomero Plus By You Personalisierbarer Straßenlaufschuh (Herren)
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Nike Vomero Plus By You
Personalisierbarer Straßenlaufschuh (Herren)
209,99 €
Nike Vomero Plus By You
Nike Vomero Plus By You Personalisierbarer Laufschuh für Damen
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Nike Vomero Plus By You
Personalisierbarer Laufschuh für Damen
209,99 €
Nike Pegasus 42 By You
Nike Pegasus 42 By You Personalisierbarer Laufschuh für Damen
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Nike Pegasus 42 By You
Personalisierbarer Laufschuh für Damen
169,99 €
Nike Air Max DN8 Be True By You
Nike Air Max DN8 Be True By You Personalisierbarer Schuh
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Nike Air Max DN8 Be True By You
Personalisierbarer Schuh
209,99 €
ACG Pegasus Trail By You
ACG Pegasus Trail By You Traillaufschuh (Damen)
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ACG Pegasus Trail By You
Traillaufschuh (Damen)
179,99 €
Nike Free RN By You
Nike Free RN By You Personalisierbarer Laufschuh für Damen
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Nike Free RN By You
Personalisierbarer Laufschuh für Damen
129,99 €
Nike Run Defy
Nike Run Defy Straßenlaufschuh (Damen)
Nike Run Defy
Straßenlaufschuh (Damen)
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Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Straßenlaufschuh (Herren)
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Nike Pegasus 42
Straßenlaufschuh (Herren)
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Nike Mind 001
Nike Mind 001 Pregame Mule (Damen)
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Nike Mind 001
Pregame Mule (Damen)
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Nike Vomero Premium
Nike Vomero Premium Straßenlaufschuh (Damen)
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Nike Quest 7
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Straßenlaufschuh (Herren)
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Nike Max 90
Nike Max 90 Schuh (Babys, Kleinkinder)
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Nike Journey Run
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Straßenlaufschuh (Damen)
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Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Straßenlaufschuh (Damen)
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Nike Revolution 8
Straßenlaufschuh (Damen)
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Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Straßenlaufschuh (Damen)
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Nike P-6000
Nike P-6000 Herrenschuh
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Herrenschuh
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Nike Stellar Ride
Nike Stellar Ride Schuh (jüngere Kinder)
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Nike Revolution 8
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Nike Cosmic Runner SE 2
Nike Cosmic Runner SE 2 Schuh (Babys, Kleinkinder)
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Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Straßenlaufschuh (ältere Kinder)
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Nike Vomero 18
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Nike Alphafly 3
Nike Alphafly 3 Damen-Laufschuh für Wettkämpfe
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Nike Stellar Ride
Nike Stellar Ride Laufschuh für ältere Kinder
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Nike Vomero 18 By You
Nike Vomero 18 By You Personalisierbarer Laufschuh für Damen
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Nike Vomero 18 By You
Personalisierbarer Laufschuh für Damen
189,99 €
Nike Free RN By You
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Nike Vomero Plus By You
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Nike Vomero Plus By You Personalisierbarer Laufschuh für Damen
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Nike Pegasus 42 By You
Nike Pegasus 42 By You Personalisierbarer Laufschuh für Damen
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Personalisierbarer Laufschuh für Damen
169,99 €
Nike Air Max DN8 Be True By You
Nike Air Max DN8 Be True By You Personalisierbarer Schuh
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Nike Air Max DN8 Be True By You
Personalisierbarer Schuh
209,99 €
ACG Pegasus Trail By You
ACG Pegasus Trail By You Traillaufschuh (Damen)
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ACG Pegasus Trail By You
Traillaufschuh (Damen)
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Nike Free RN By You
Nike Free RN By You Personalisierbarer Laufschuh für Damen
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Nike Free RN By You
Personalisierbarer Laufschuh für Damen
129,99 €

Laufschuhe in Weiß: entfessle dein Potenzial

Mit Laufschuhen fing alles an – das erklärt auch, weshalb dieser Sport noch immer das Herzstück unseres Unternehmens ist. Heutzutage achten wir bei der Entwicklung unserer weißen Laufschuhe darauf, dass jedes Element dazu beiträgt, deine Ziele zu erreichen. Da wären zum Beispiel unsere Außensohlen: Wir stimmen sie auf den Untergrund ab, damit du maximale Standfestigkeit hast – wohin dich deine Laufroute auch führt. Stützende Innensohlen dämpfen und schützen deine Füße auf Schritt und Tritt, während dich das atmungsaktive Obermaterial länger frisch und konzentriert laufen lässt. So bist du für die nächste Herausforderung bestens gerüstet.


Sicher auf beiden Beinen


Wir bei Nike wissen, dass jeder Lauf so einzigartig ist wie die Läufer:innen, die ihn absolvieren. Deshalb gibt es die weißen Joggingschuhe von Nike mit verschiedenen Außensohlen, die auf den jeweiligen Untergrund optimiert sind. Wenn du am liebsten in der Stadt bleibst und deshalb überwiegend asphaltierte Laufstrecken nutzt, achte auf leicht strukturierte Sohlen aus strapazierfähigem Gummi. Falls du dich hingegen beim Trailrunning auspowern willst, brauchst du tiefe, multidirektionale Traktionsstollen, die dir selbst auf rutschigen Böden Halt bieten. Für Leichtathletik- und Sprintwettbewerbe haben wir wiederum eine spezielle Spikesohle konzipiert, mit deren Hilfe du geradezu über die Ziellinie fliegst.


Langanhaltender Komfort


Da Gelenke und Muskeln beim Laufen stark beansprucht werden, haben wir unsere Laufschuhe in Weiß mit einer Weltklasse-Dämpfung ausgestattet. Die Nike Air Elemente bieten dir außergewöhnlichen Schutz, ohne dir weiteres Gewicht aufzubürden. Das reaktionsfreudige Design sorgt für ein federndes, antreibendes Laufgefühl, das dir für den jeweils nächsten Schritt mehr Power verleiht. Entscheide dich für einen weißen Laufschuh mit Dämpfungselementen im Fersen- oder Zehenbereich, wenn du speziell an dort Unterstützung brauchst. Oder entscheide dich für Nike Air Elemente, die sich über die gesamte Sohle erstrecken und für zusätzliche Federung sorgen.


Power für mehr Leistung


Dank einer großen Auswahl an Designs findest du bei Nike stets passende Joggingschuhe in Weiß, die deinen individuellen Ansprüchen genügen. Für luftig-leichten Tragekomfort liegst du bei einem Obermaterial aus Mesh goldrichtig, denn diese innovativen Fasern passen sich der geringsten Bewegung deines Fußes an. Atmungsaktives Gewebe sorgt außerdem dafür, dass Luft um deine Füße zirkulieren kann, was dir etwas Abkühlung und ein bequemeres Tragegefühl verschafft. Wenn du strapazierfähige Schuhe suchst, denen schlechtes Wetter nichts anhaben kann, stöbere in unseren Modellen aus Leder. Hier findest du auch weiße Laufschuhe mit wasserabweisendem GORE-TEX-Finish, das dich vor Nässe schützt.


Finde deine Passform


Um deine Bestleistung abrufen zu können, brauchst du Schuhe, die zu deinem Laufstil passen. Unsere Low-Top-Laufschuhe in Weiß überzeugen durch ihre schmale, minimalistische Silhouette und schenken dir maximale Bewegungsfreiheit – eine clevere Wahl für Sprints sowie Läufe auf asphaltierten Strecken und Aschenbahnen. Unsere High-Tops hingegen sorgen rund um den Knöchel für zusätzliche Unterstützung und schenken dir eine Extraportion Standfestigkeit. Achte darauf, dass der Schuhkragen gepolstert ist, um Scheuerstellen zu vermeiden. Mit Zuglaschen an den Fersen kannst du die Schuhe leichter an- und ausziehen.


Nikes Move to Zero


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Seit 2008 werden sämtliche Nike Air Elemente in unseren Fabriken in Oregon und Missouri mit mindestens 25 % Produktionsabfällen gefertigt. Außerdem verwenden wir alte Plastikflaschen, Teppiche und Fischernetze, um daraus Hochleistungsgarne für unsere Bekleidung herzustellen. Willst du unser Projekt unterstützen? Dann achte beim Kauf von Nike Running Schuhen in Weiß auf das Label „Nachhaltige Materialien“.