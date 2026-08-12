  1. Running
    2. /
  2. Bekleidung
    3. /
    4. /
  4. Shorts

Laufshorts mit Taschen

Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts (Herren, ca. 18 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Miler
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts (Herren, ca. 18 cm)
47,99 €
Nike Swift
Nike Swift Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
Bestseller
Nike Swift
Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
64,99 €
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT Laufshorts ohne Futter für Herren (ca. 23 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Miler
Dri-FIT Laufshorts ohne Futter für Herren (ca. 23 cm)
37,99 €
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT Laufshorts mit integriertem Slip (ca. 12,5 cm) (Herren)
+1
Recyclingmaterialien
Nike Miler
Dri-FIT Laufshorts mit integriertem Slip (ca. 12,5 cm) (Herren)
39,99 €
Nike Stride Plus
Nike Stride Plus Dri-FIT Laufshorts mit integriertem Slip (ca. 12,5 cm) (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Stride Plus
Dri-FIT Laufshorts mit integriertem Slip (ca. 12,5 cm) (Herren)
69,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
Bestseller
Nike Swift
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
64,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT-ADV-Laufshorts mit Innenslip für Herren (ca. 5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Dri-FIT-ADV-Laufshorts mit Innenslip für Herren (ca. 5 cm)
79,99 €
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT Trainingsshorts für ältere Kinder (Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Multi
Dri-FIT Trainingsshorts für ältere Kinder (Jungen)
24,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-Laufshorts mit Innenslip für Herren (ca. 10 cm)
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV-Laufshorts mit Innenslip für Herren (ca. 10 cm)
79,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
37,99 €
ACG "Chamo Camo"
ACG "Chamo Camo" Traillaufshorts mit Innenslip (ca. 15 cm, Herren)
Recyclingmaterialien
ACG "Chamo Camo"
Traillaufshorts mit Innenslip (ca. 15 cm, Herren)
69,99 €
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts (Herren, ca. 13 cm)
+2
Recyclingmaterialien
Nike Miler
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts (Herren, ca. 13 cm)
47,99 €
ACG "Chamo Camo"
ACG "Chamo Camo" Dri-FIT Traillaufshorts mit Innenslip (ca. 10 cm, Damen)
Recyclingmaterialien
ACG "Chamo Camo"
Dri-FIT Traillaufshorts mit Innenslip (ca. 10 cm, Damen)
74,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Lauftights in halber Länge für Herren
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV Lauftights in halber Länge für Herren
84,99 €
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT-Laufshorts mit Futter (ca. 18 cm) (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Miler
Dri-FIT-Laufshorts mit Futter (ca. 18 cm) (Herren)
39,99 €
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT Shorts für ältere Kinder (Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Multi
Dri-FIT Shorts für ältere Kinder (Jungen)
27,99 €
Nike Flow
Nike Flow Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts aus Mesh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Flow
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts aus Mesh (Damen)
47,99 €
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT Traillaufshorts mit Innenslip (ca. 10 cm, Damen)
Recyclingmaterialien
Nike ACG
Dri-FIT Traillaufshorts mit Innenslip (ca. 10 cm, Damen)
69,99 €
Nike Fast
Nike Fast Dri-FIT-Laufshorts mit Innenslip für Herren (ca. 7,6 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Fast
Dri-FIT-Laufshorts mit Innenslip für Herren (ca. 7,6 cm)
42,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT Laufshorts für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Dri-FIT Laufshorts für ältere Kinder (Mädchen)
32,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT-ADV-Laufshorts mit Innenslip für Herren (ca. 5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Dri-FIT-ADV-Laufshorts mit Innenslip für Herren (ca. 5 cm)
84,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Fleece-Shorts (ältere Kinder, Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Fleece-Shorts (ältere Kinder, Jungen)
39,99 €
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT Trail-Laufshorts mit hohem Bund (ca. 10 cm) für Damen
Recyclingmaterialien
Nike ACG
Dri-FIT Trail-Laufshorts mit hohem Bund (ca. 10 cm) für Damen
69,99 €
Nike ACG "Lava Loops"
Nike ACG "Lava Loops" Dri-FIT ADV halblange Traillauf-Tights (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Lava Loops"
Dri-FIT ADV halblange Traillauf-Tights (Herren)
84,99 €

Laufshorts mit Handytaschen und Reißverschlusstaschen: mehr Freiheit beim Laufen

Von der kurzen Runde nach der Arbeit bis hin zum Trailrunning am Wochenende – dank unserer Laufshorts mit Taschen bist du für jedes Abenteuer bereit. Diese Multitalente sind perfekt für Handy, Bankkarten und andere Essentials und vereinen somit praktische Details mit leistungsstarken Features.


Wenn du an deiner neuen Bestmarke arbeitest, machen selbst die kleinsten Dinge einen großen Unterschied. Deswegen statten wir unsere Laufshorts mit Handytaschen aus – schließlich solltest du dich beim Laufen nicht um deine Wertsachen sorgen müssen. Hier erwartet dich aber auch jede Menge Tragekomfort. Dafür sorgen elastische Stoffe und seitliche Schlitze an den Beinen, die optimale Bewegungsfreiheit versprechen. Gleichzeitig ermöglichen Stretch-Taillenbünde und integrierte Tunnelzüge eine verstellbare Passform und einen zuverlässigen Sitz. Du möchtest bei schwachem Licht gut sichtbar sein? Dann hol dir Nike Shorts mit Reißverschlusstaschen und reflektierenden Akzenten.


Marathon-Training. Blitzschnelle Sprints. Jogging mit der ganzen Familie. Wo und wie auch immer du am liebsten läufst, du kommst dabei sicherlich ins Schwitzen. Wenn du dir also eine kurze Laufhose mit Taschen holen möchtest, solltest du auf Stoffe mit unserer innovativen Nike Dri-FIT Technologie vertrauen. Diese Fasern leiten den Schweiß von der Haut weg, damit er schneller verdunstet – für angenehme Kühle und ein trockenes Tragegefühl. Also sichere dir deine Nike Laufshorts mit Handytasche und genieße dank der atmungsaktiven, leichten Materialien jeden Kilometer.


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Du möchtest uns dabei unterstützen? Dann achte auf Laufshorts mit Taschen, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet sind. Dieses Label bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % und Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.