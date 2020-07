Überleg dir für ein neues Ziel, wie viel Aufwand du betreiben möchtest

Ludwiczaks Studie, die im Journal Behavioural Brain Research veröffentlicht wurde, bestand aus zwei Phasen. In der ersten Phase hatten die Teilnehmer wiederholt die Möglichkeit, zwischen zwei Aufgaben zu wählen. Jede dieser Aufgaben erforderte ein anderes Maß an Aufwand, hatte aber auch einen anderen finanziellen Anreiz. Die leichtere Option wurde in den meisten Fällen schlechter bezahlt, die schwerere besser. Im zweiten Teil sollten die Teilnehmer die Aufgabe, für die sie sich im ersten Teil entschieden hatten, tatsächlich ausführen. Die Forscher fanden heraus, dass die Teilnehmer sich im ersten Teil meistens für die besser bezahlte Aufgabe entschieden. Im zweiten Teil wendete sich die Situation aber, und die Teilnehmer konzentrierten sich auf den Aufwand, der im jeweiligen Moment von ihnen erwartet wurde. Dabei spielte es keine Rolle mehr, wieviel Geld am Ende dabei herauskommen sollte.



"Unsere Studie zeigt, dass es eigentlich egal ist, ob dein Ziel ein 5-km-Lauf oder ein Marathon ist. Bei den eigentlichen Trainingsläufen geht es am Ende um den Aufwand, den du am jeweiligen Tag leisten musst", erklärt Ludwiczak. "Wenn dieser Aufwand höher ist, als du am Anfang erwartet hast, gibst du schneller auf, selbst wenn die Belohnung am Ende mehr als verlockend ist."



Der Anreiz für die Studienteilnehmer war nur Geld, also eigentlich nichts Besonderes. Aber was ist, wenn es um einen Lebenstraum geht, zum Beispiel bei einem CrossFit-Wettkampf unter die ersten Drei zu kommen oder an einem Ironman teilzunehmen? Sollte man nicht nach den Sternen greifen? Vielleicht. Aber mach dir vorher klar, was wirklich auf dich zukommt. Hier kommen ein paar Tipps für dich.