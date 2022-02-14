Optimiere deine Trainingsroutine

Wenn du deinen Fortschritt nicht regelmäßig überwachst, übersiehst du unter Umständen kleinere Verbesserungen und wirfst schneller das Handtuch. "Manchmal hat man das Gefühl, überhaupt nicht weiterzukommen", erklärt Fearon. Du meinst, auf der Stelle zu treten, aber vielleicht hast du stattdessen mehr Energie, springst höher oder schläfst besser. All das sind Fortschritte. Es gibt zwei Methoden, auch die kleinen Siege sichtbar zu machen:

Thompson Rule empfiehlt, sich nach jedem Training drei Fragen zu stellen: Was ist gut gelaufen? Was würde ich anders machen? Was werde ich das nächste Mal besser machen? Dadurch, so sagt sie, konzentrierst du dich auf die positiven Aspekte des Trainings und bist dir selbst gegenüber trotzdem ehrlich, wenn es darum geht, wie die Dinge gelaufen sind und wie du das Workout optimieren kannst, um weiter zu kommen. Rothstein empfiehlt, alle vier bis acht Wochen ein Benchmark-Workout zu machen, um zu sehen, wie sich deine Fitness im Allgemeinen verändert.

Du solltest dich schon nach wenigen Wochen konsequenten Trainings fitter fühlen, erklärt Thompson Rule. Trotzdem gilt der erste Monat als Schonfrist, bei der es nur darum geht, das Training wieder in dein Leben zu integrieren, empfiehlt sie. Besorg dir Ausrüstung, mit der du dich wohlfühlst, versuch herauszufinden, welche Tageszeit am besten zum Trainieren ist, und mach dir bewusst, dass du manchmal vielleicht ein paar Dinge ändern musst, bis alles passt.