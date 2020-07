Was eine positive Einstellung wirklich bewirken kann

In einer Gruppe von beinahe 230.000 Menschen wiesen diejenigen, die ein höheres Maß an Optimismus hatten, ein geringeres Risiko auf, an einer schweren Herz-Kreislauf-Erkrankung zu erkranken. Das ging aus Untersuchungen hervor, die in der Zeitschrift "Cardiology" veröffentlicht wurden. Und auch in einer kürzlich an der Harvard University durchgeführten Studie mit etwa 13.000 Probanden zeigte sich, dass positiv denkende Menschen eine bessere körperliche Gesundheit und gesündere Gewohnheiten sowie mehr soziale Unterstützung und ein größeres psychologisches und soziales Wohlbefinden haben.



Wenn du jetzt keine Lust mehr hast, weiterzulesen, weil du denkst, dass diese Ergebnisse nur auf Menschen zutreffen, die von Natur aus fröhlich sind, dann solltest du dir Folgendes bewusst machen: Eine positive Einstellung muss nicht immer angeboren sein.



"Optimismus lässt sich antrainieren. Wir können also lernen, optimistischer zu werden", so Dr. Elaine Fox, Professorin für Psychologie und affektive Neurowissenschaften an der University of Oxford und Autorin des Buches "Rainy Brain, Sunny Brain". Der erste Schritt in Richtung positives Denken besteht darin, herauszufinden, warum du so tickst, wie du tickst.