So verhinderst du Knöchelschmerzen nach dem Laufen

Nach einem Lauf können viele Körperteile etwas wehtun – und das ist völlig normal. Nach dem Workout Muskelkater zu haben, bedeutet, dass dein Körper gearbeitet hat und versucht, die beschädigten Muskeln zu reparieren. Es gibt jedoch einen großen Unterschied zwischen Muskelkater oder einem Ziehen und richtigen Schmerzen – auch wenn sich beides zunächst oft gleich anfühlt.

Bei Läufer:innen aller Level – von erfahrenen Marathonläufer:innen bis hin zu Laufanfänger:innen – kann es nach dem Laufen zu Schmerzen in den Knöcheln kommen. Zum Glück gibt es laut Physiotherapeut:innen viele Möglichkeiten, Knöchelschmerzen nach dem Laufen vorzubeugen.

"Knöchelschmerzen nach dem Laufen kommen sehr häufig vor, da Laufen eine Aktivität mit hoher Belastung ist, die die Knöchelgelenke stark beansprucht und sie anfällig für Verletzungen durch Überlastung wie Sehnenentzündungen, Verstauchungen oder Stressfrakturen macht, insbesondere wenn eine falsche Lauftechnik, falsche Schuhe oder plötzliche Intensitätsänderungen eine Rolle spielen", sagt Physiotherapeut John Gallucci Jr., MS, ATC und CEO von JAG Physical Therapy in NYC. "Dadurch kann es selbst bei den erfahrensten Läufer:innen zu Schmerzen kommen."

Wenn du wissen möchtest, wie du Knöchelschmerzen nach dem Laufen vorbeugen kannst, solltest du zunächst wissen, wie Knöchelschmerzen entstehen.