3 von Trainer:innen empfohlene Walking-Workouts

Gehen kann deiner Gesundheit in vielerlei Hinsicht zugute kommen, aber beginnen wir mit einem besonders wichtigen Element: Wenn du jeden Tag mehr Schritte zurücklegst, kannst du länger leben, erklärt die in Los Angeles ansässige Trainerin Sierra Nielsen, CPT. Wie? Gehen fördert die Durchblutung im ganzen Körper und löst eine Kaskade von Vorteilen für die geistige und körperliche Gesundheit aus.

Zum Beispiel ist eine erhöhte Durchblutung des Gehirns mit einer besseren kognitiven Gesundheit verbunden und wird mit einer verbesserten Aufmerksamkeit, einem besseren Gedächtnis und einer besseren allgemeinen Gesundheit des Gehirns im Alter in Verbindung gebracht, führt Liu aus. Laut einem Bericht des JAMA-Netzwerks aus dem Jahr 2022 kann es sogar das Risiko verringern, an Alzheimer zu erkranken.

Es gibt auch kardiovaskuläre Vorteile. „Gehen stärkt den Herzmuskel und reduziert die Arteriensteifigkeit, sodass er mit weniger Kraftaufwand mehr Blut durch den Körper pumpen kann. Das senkt die Ruheherzfrequenz und reduziert die Belastung der Arterien“, sagt Liu. „Es verbessert auch die Durchblutung der Blutgefäße, was den Blutfluss erleichtert.“

Da dies die Kraft verringert, die gegen die Arterienwände drückt, kann Gehen für Menschen mit hohem Blutdruck wirklich vorteilhaft sein, besonders wenn sie das Tempo etwas erhöhen. Eine Metaanalyse aus dem Jahr 2024 von 1.700 Studien mit Menschen mit Bluthochdruck ergab, dass zügiges Gehen (definiert als Gehen mit einem Tempo von 20 Minuten pro Meile) den Blutdruck senkte.

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Spazierengehen kann auch Wunder für deine Stimmung bewirken. „Es ist etwas, wofür unser Körper geschaffen ist, und das allein ist schon eine gute Grundlage“, sagt Tang. „Untersuchungen zeigen, dass Gehen dabei helfen kann, Symptome von Angstzuständen und Depressionen zu reduzieren, und für viele Menschen ist es auch ein zuverlässiger Stimmungs-Reset.“

Das gilt besonders dann, wenn man draußen in der Natur spazieren geht, wie sie erläutert. „Draußen in der Natur zu sein, rückt vieles ins rechte Licht. Studien zeigen, dass Menschen dann dazu neigen, weniger zu grübeln, also sich weniger mit diesen sich wiederholenden, angstmachenden Gedankenschleifen zu beschäftigen. Es lenkt deine Aufmerksamkeit aus deinem eigenen Kopf in die Welt um dich herum, was viele Menschen beruhigend, klärend und mental erfrischend finden.“

Außerdem ist dir wahrscheinlich schon aufgefallen, dass du dich einfach besser fühlst, wenn du mehr läufst. „Unser Körper hat sich so entwickelt, dass er sich regelmäßig bewegen und nicht lange sitzen will, weshalb sich Menschen oft steif oder gar Schmerzen fühlen, wenn sie viel sitzen“, erläutert Tang.

Dies gilt insbesondere für Menschen, die mit bestimmten entzündlichen Erkrankungen leben. „Menschen mit Gelenkbeschwerden oder Arthritis werden häufig von Gesundheitsdienstleistern ermutigt, aktiv zu bleiben, und Gehen ist in der Regel die realistischste Option. Mit mehr Bewegung läuft vieles wie geschmiert – schon bei einfacher Bewegung, wenn sie nur konsequent ausgeführt wird“, erklärt Tang.