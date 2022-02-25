3 Vorteile des Laufens auf dem Vorfuß

Oftmals befinden sich Läufer:innen auf einer Mission, zu stärkeren Athlet:innen zu werden. Für manche von ihnen bedeutet das, mit unterschiedlichen Laufstilen und den daraus resultierenden Auswirkungen für eine optimale Laufform zu experimentieren. In diesem Moment können Läufer:innen ihre Läufe dank effizienterer Laufmechanik, geringerer Anstrengungen und zum Teil auch mit geringerem Verletzungsrisiko verbessern.

Auch wenn der beste Laufstil von Person zu Person unterschiedlich ist, bietet ein Vorfußlaufstil eine Handvoll einzigartiger Vorteile. In diesem Artikel erklären wir dir, was der Vorfußlauf ist, was seine potenziellen Vorteile sind und Tipps, wie du herausfindest, ob er etwas für dich ist oder nicht.