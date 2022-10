Vorteile von Vinyasa-Yoga

Da du bei einem Vinyasa-Flow von einer Haltung zur nächsten übergehst, erhöht sich deine Herzfrequenz und dein Körper muss über einen längeren Zeitraum härter arbeiten, obwohl du die Bewegungen mit geringerer Intensität ausführst.

"Das kardiovaskuläre und Lymphsystem profitieren sehr von Vinyasa-Yoga. Bei den Übungen erhöht sich deine Ausdauer und dein Körper erwärmt sich. Das sorgt für eine bessere Durchblutung und reinigt somit den Körper", sagt Kest.

Laut einer kleinen Studie von August 2020 im The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, bei der 24 mäßig trainierte Teilnehmer:innen zu einer 90-minütigen Yoga-Einheit eingeladen wurden, konnte mit Vinyasa-Yoga deren kardiovaskuläre Fitness effektiv verbessert und die Gewichtsabnahme gefördert werden. Außerdem gilt Yoga als eine mittelstarke körperliche Aktivität gemäß einer Studie von August 2017 im Journal of Physical Activity and Health.

Vinyasa-Yoga ist also ein hervorragendes Kardiotraining mit geringer Belastung und mittlerer Intensität, das im Laufe der Woche zwischen anderen intensiven Workouts wie HIIT, Laufen und Crosstraining absolviert werden kann.