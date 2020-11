Reichen Bodyweight-Übungen aus?

Angenommen, ein 70 Kilogramm schwerer Mensch macht drei Sätze mit jeweils 10 gesprungenen Squats – eine Körpergewichtsübung, die Kraft aufbaut und Kalorien verbrennt. Du denkst vermutlich, dass dabei 70 Kilogramm bewegt wurden? In Wahrheit sind es 2.050 Kilogramm.



"Die Kräfte, die beim Springen und Wiederaufsetzen auf die Muskeln wirken, sind unglaublich hoch", sagt Dr. Christopher Minson, Professor für Humanphysiologie und Co-Direktor des Exercise and Environmental Physiology Lab an der Universität von Oregon. So hoch, dass man allein durch explosive Körpergewichtsübungen "den Muskeln dabei hilft, sich an das Heben schwererer Gewichte zu gewöhnen, wenn man wieder ins Gym geht", erklärt er.



Plyometrische Übungen oder Übungen mit schnellen Sprungfolgen sind nicht die einzigen Körpergewichtsbewegungen, die große Vorteile bieten können. In einem Artikel in der Zeitschrift des American College of Sports Medicine wurde erläutert, dass ein hochintensives Bodyweight Only-Training den Körperfettanteil reduzieren sowie die maximale Sauerstoffaufnahme (VO2 max, ein Maß für die aerobe Fitness) und die muskuläre Ausdauer mindestens genauso verbessern kann wie traditionelles Krafttraining. Eine Studie im "Journal of Strength and Conditioning Research" zeigte, dass Push-ups genauso effektiv wie Bankdrücken sein können, wenn es darum geht, die Kraft und Muskeldichte des Oberkörpers zu erhöhen. Und polnische Forscher fanden in einer Studie heraus, dass sich bei Frauen, die 10 Wochen lang nur Körpergewichtstraining machten, ihre Muskelkraft und -ausdauer sowie ihre Flexibilität verbessert hatten (laut Studienautor seien die die Ergebnisse bei Männern ähnlich).



Wenn man sich außerdem keine Gedanken über zusätzlich erforderliche Geräte machen muss, fällt es den meisten Menschen leichter, ihre Form zu optimieren, erklärt Minson. Das kann dir helfen, bei jeder Wiederholung alles zu geben. Und weil du kein zusätzliches Gewicht bewegen musst, verbessern sich tendenziell auch dein Bewegungsbereich und deine Propriozeption (die Wahrnehmung des eigenen Körpers nach dessen Lage im Raum). Du kannst dich also schneller bewegen, ohne viel darüber nachdenken zu müssen. Das ist bei jeder Art von Bewegung hilfreich – ob im Gym, auf dem Spielfeld oder sogar beim Treppensteigen.



Einfach ausgedrückt: Der durchschnittliche Erwachsene ist schwer genug, um seine Muskeln auch ohne zusätzliches Gewicht fordernd zu trainieren. "Es gibt auch viele Möglichkeiten, die Körpergewichtsübungen zu steigern, um die Muskelbeanspruchung progressiv zu steigern", sagt Minson. Darin steckt der Schlüssel zu mehr Kraft und Fitness – mit oder ohne Gewicht. Nachfolgend erfährst du, wie das geht.