Kids mit ihrem Sport verbunden halten

Bindung schaffen

Kids mögen es, sich besonders zu fühlen. Gib ihnen also das Gefühl, im Mittelpunkt zu stehen. "Ich möchte für dich da sein, dir helfen, mich mit dir bewegen", so Isyan. "Kinder sollten eine angstfreie, positive Umgebung haben, um sich sicher zu fühlen und selbstbewusst zu handeln."



Kids sind von Natur aus ehrlich. Um also eine vertrauensbasierte Beziehung aufzubauen, müssen auch Erwachsene ihnen gegenüber ehrlich sein. "Sag ihnen, was gut ist und was schlecht. Dann wissen sie, dass sie mit dir über Sorgen und Probleme sprechen können", so Isyan. Ein guter Coach sollte aber nicht nur ehrlich, sondern auch empathisch sein: "Man muss die Gefühle der Kids wahrnehmen können." Zudem solltest du dir Respekt verschaffen. "Ich kenne Erwachsene, die dem Programm als Jugendliche beigetreten sind. Sie begegnen mir noch immer mit dem gleichen Respekt wie damals und auch ich respektiere sie noch heute", berichtet Isyan.