Wie man Trizeps-Dips macht und warum du sie machen solltest

2. Spring leicht vom Boden ab und streck die Arme durch. Handgelenke, Ellenbogen und Schultern bilden eine gerade Linie. Zieh die Schultern nach außen und hinten, sodass sie seitlich gesehen hinter deinem Schlüsselbein stehen, und halte sie tief.



3. Winkel deine Beine im Kniegelenk an und kreuz die Fußknöchel übereinander.



4. Zieh deine Schultern nach hinten und unten und lehn dich im Oberkörper leicht nach vorne. Beug die Arme und lass die Ellenbogen dabei eng am Körper nach hinten zeigen. Senk dich nun langsam ab, bis sich die Schultern unterhalb der Ellenbogen befinden.



5. Drück dich aus den Händen wieder hoch und komm mit gestreckten Armen zurück in die Ausgangsposition. Das ist eine Wiederholung. Beginne nun wieder von vorn.