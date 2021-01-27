Übermenschliche Kräfte

Mach dich bereit für ein sehr lustiges und verrücktes Krafttraining für die ganze Familie. Ihr werdet alles benutzen, was ihr zu Hause zur Verfügung habt – also sucht nach kreativen Hilfsmitteln, um eure übermenschlichen Kräfte zu zeigen.



Jetzt werden eure Muskeln auf die Probe gestellt. Dieses schnelle, intensive Workout enthält ein paar Überraschungen und bietet der ganzen Familie die Gelegenheit, ihre Stärke unter Beweis zu stellen. Superhelden sind nichts gegen euch.