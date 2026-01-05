Welche gesundheitlichen Vorteile bietet Sport?

Regelmäßige Bewegung bietet sowohl für deinen Körper als auch für deinen Geist starke gesundheitliche Vorteile. Sie stärkt das Herz-Kreislauf-System, verbessert die Stoffwechselgesundheit, verbessert die psychische Gesundheit und die Gehirnfunktion und unterstützt einen besseren Schlaf und eine längere Lebensdauer.

„Könnte man Sport in Pillen abfüllen, wäre er aufgrund seiner zahlreichen gesundheitlichen Vorteile das am häufigsten verschriebene Medikament der Welt“, so Dr. Todd Buckingham, leitender Sportphysiologe bei Mary Free Bed Sports Rehabilitation.

Schon wenig Bewegung kann das emotionale Wohlbefinden verbessern, und die Vorteile körperlicher Aktivität summieren sich schnell. Im Folgenden erfährst du mehr über die wichtigsten gesundheitlichen Vorteile von Sport, wie viel Sport du wirklich brauchst und wie du dein eigenes Fitnessprogramm sicher starten kannst.