Welche Vorteile hat Sport für die mentale Gesundheit?

Das Nervensystem:

Das sympathische (Kampf oder Flucht) und das parasympathische (Ruhe und Verdauung) Nervensystem wirken im Körper gegensätzlich, doch Bewegung kann helfen, dieses Zusammenspiel zu regulieren und Gefühle von Angst langfristig zu begrenzen. Intensive Bewegung aktiviert zunächst das sympathische Nervensystem. Moderate Bewegung und Cool-down-Phasen aktivieren dagegen das parasympathische Nervensystem und helfen, Herzfrequenz und Blutdruck zu senken sowie die Muskulatur zu entspannen.

Hormone und Neurotransmitter:



Sobald du mit Bewegung beginnst, setzen Veränderungen in Körper und Gehirn ein. Die Herzfrequenz steigt, das Blut fließt schneller, Sauerstoff wird zu den Muskeln und lebenswichtigen Organen transportiert und dein Gehirn reagiert auf die Trainingsimpulse.

Hormone, Neurotransmitter und weitere Moleküle werden beeinflusst. Endorphine (schmerzlindernde Wohlfühlhormone, die als Analgetikum wirken) treten in ein Zusammenspiel mit Dopamin (für Freude und Motivation verantwortliche Hormone), Serotonin (stimmungsstabilisierende Hormone) sowie weiteren Stoffen wie dem Wachstumsfaktor BDNF.

Zum Stresshormon Cortisol sagt Gregory Gordon, MA, CSCS, MATRx: „Meta-Analysen zeigen, dass körperlich aktive Menschen tendenziell gesündere tägliche Cortisolrhythmen haben.“ „Außerdem zeigt diese Personengruppe eine effizientere Stressreaktion, also niedrigere oder schneller abklingende Cortisol- und Herzfrequenzreaktionen.Dies geht mit besserer langfristiger Gesundheit einher.“

Vorteile:

Regelmäßige Bewegung steigert die Endorphinproduktion und weitere wichtige physiologische Prozesse. Das fördert Glücksgefühle und Motivation und reduziert das Schmerzempfinden.