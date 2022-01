So verbessert Krafttraining deinen Stoffwechsel

Krafttraining hilft dabei deinen Ruheumsatz (resting metabolic rate, RMR) zu erhöhen, indem du die magere Muskelmasse in deinem Körper steigerst. Dein RMR beschreibt die Anzahl an Kalorien, die dein Körper zum Ausführen grundlegender Funktionen wie Atmen, Blut- und Sauerstoffzirkulation sowie Verdauung benötigt.

Da mageres Muskelgewebe in Hinsicht auf den Stoffwechsel aktiver ist als Fettmasse, verbrennt ein Körper mit mehr Muskelmasse im Ruhezustand mehr Energie (also Kalorien). Die tatsächliche Anzahl an Kalorien ist jedoch umstritten. Einige behaupten, dass mehr Muskelmasse dabei helfen kann, Hunderte Kalorien mehr pro Tag zu verbrennen, aber das sind vermutlich Übertreibungen.

Studien, in denen der exakte Kalorienverbrauch von Fett im Vergleich zu Muskeln verglichen wird, sind selten, da diese Messungen sich nur schwer genau durchführen ließen. Aber Trainings-Physiolog:innen der University of New Mexico schätzen, dass Muskeln für bis zu 20 Prozent der insgesamt pro Tag verbrannten Kalorien verantwortlich sind, während Fett nur für 5 Prozent verantwortlich ist.