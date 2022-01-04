So verbessert Krafttraining deinen Stoffwechsel

Zu guter Letzt besteht die Möglichkeit, dass du mehr Kalorien auf natürliche Art und Weise bei deinen Alltagsaktivitäten verbrennst, wenn du einen kräftigeren und fitteren Körper hast. Du kannst dies erreichen, indem du deine sportunabhängige Thermogenese (non-exercise activity thermogenesis, NEAT) aufrechterhältst oder erhöhst: also alle Bewegungen im Laufe deines Tages, die kein Sport sind.

Manchmal, wenn jemand mit dem Training beginnt, verringert sich die NEAT. Eine Studie in Obesity Reviews aus dem Oktober 2012 kam zu dem Ergebnis, dass eine Verringerung der sportunabhängigen Aktivität einer der Gründe dafür sein kann, warum eine Person trotz regelmäßigem Sport nicht abnimmt.

Allerdings berichtete eine Studie in Advances in Nutrition aus dem Jahr 2015, dass eine verringerte NEAT bei Gewichttraining weniger wahrscheinlich ist und eher in Zusammenhang mit aerobem Training steht.

NEAT spielt für den Stoffwechsel eine wichtige Rolle, da er die Anzahl der pro Tag verbrannten Kalorien stark beeinflusst. NEAT ist zudem äußerst vielseitig: 6 bis 10 Prozent der täglich verbrannten Kalorien bei Menschen mit sitzendem Lebensstil und 50 Prozent oder mehr der Kalorien bei extrem aktiven Menschen gehen auf die NEAT zurück.