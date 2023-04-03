So stylst du Jogginghosen für die Arbeit

Wenn du von zu Hause aus arbeitest, unterscheidet sich dein Work-Outfit wahrscheinlich kaum von dem, was du trägst, wenn du auf der Couch ein Buch liest. Vielleicht hast du noch ein altes Sweatshirt aus deiner Studienzeit, das perfekt für Filmabende ist, oder einen Blazer, den du zu wichtigen Meetings anziehst. Doch was trägst du bei allem dazwischen? Bei Nike findest du vielseitige Pieces, in denen du den ganzen Tag über stylish aussiehst. Und genau da kommen Jogginghosen ins Spiel.

Sie lassen sich nämlich auch für die Arbeit angemessen stylen. Und du wirst sehen: Es lohnt sich! Ganz gleich, ob du in einem Café sitzt und an deinem Laptop arbeitest oder dich mit einer Kollegin bzw. einem Kollegen zum Mittagessen triffst – die richtige Jogginghose ist eine (bequeme) Alternative zur Jeans, die genauso gut aussehen kann.

(Verwandter Artikel: Die beste bequeme Bekleidung von Nike)

Entscheidend ist jedoch, dass du ein Modell mit einer guten Passform und ein paar ansprechenden Details wählst. So sorgst du dafür, dass du jederzeit bereit für ein Meeting bist. Außerdem solltest du versuchen, die Jogginghose mit den Oberteilen, Jacken und Sneakern zu kombinieren, die du ohnehin häufig zur Arbeit oder bei anderen beruflichen Anlässen trägst. So kannst du zum Beispiel mit einem Button-down oder cleanen, weißen Sneakern dein Outfit perfekt abrunden.