Jetzt die besten Jogginghosen für Damen und Herren von Nike kaufen
Einkaufs-Guide
Bequem, funktional und warm – mit diesen Nike Jogginghosen bist du im Alltag lässig gekleidet.
Jogginghosen gehören in jeden Kleiderschrank. Ob zum Gassi gehen mit dem Hund oder ein Modell mit maßgeschneiderter, schmaler Passform zum Treffen mit Freund:innen – Nike bietet eine vielseitige Auswahl an Jogginghosen.
Und wie der Name schon sagt, du kannst mit ihnen auch joggen. Wähle unten aus einer vielseitigen Kollektion an Nike Jogginghosen für Damen und Herren.
Die besten Jogginghosen für Damen und Herren von Nike
1. Für eine maßgeschneiderte, schmale Passform: Nike Tech Fleece-Jogginghosen
Wer sagt, dass du in Jogginghosen keinen glanzvollen Auftritt hinlegen kannst? Wenn du ein Modell mit maßgeschneiderter, schmaler Passform suchst, sieh dir die Nike Tech Fleece-Kollektion inklusive Premium-Fleece-Trainingshosen mit schmalem Schnitt an der Wade an.
Die sauberen Linien und gerippten Bündchen am Saum machen diese Jogginghose zu einer guten Wahl, wenn sie einer Hose ähneln soll, du aber auf Komfort nicht verzichten möchtest. Das leichte Fleece-Material dieser Jogginghose sorgt für Wärme und Behaglichkeit, ohne zu beschweren. Außerdem kannst du dank des elastischen Taillenbunds die Passform nach Belieben anpassen.
Diese Jogginghose ist in Größen für Damen, Herren und Kinder erhältlich, sodass die ganze Familie mit Nike Tech Fleece-Bekleidung ausgestattet werden kann. Sieh dir auch die passenden Nike Fleece-Hoodies für ein vollständiges, lässiges Outfit an.
(Verwandter Artikel: Jetzt die besten Nike Fleece-Hoodies kaufen)
2. Für gemütlichen Komfort: Nike Club Fleece-Jogginghosen
Es gibt einen Grund, warum Nike Sportswear Club Fleece-Jogginghosen in Dutzenden Farben erhältlich sind: Sie gehören in jeden Kleiderschrank, und vielleicht möchtest du sogar mehr als eine haben. Das angeraute Fleece-Material ist gemütlich und weich, weshalb dies die perfekte Jogginghose zum Entspannen ist.
Die Passform ist zudem dank des elastischen Taillenbunds und anpassbaren Kordelzugs geräumig und relaxt. Entscheide dich für weite Styles, die sich am Saum öffnen lassen, oder für ein klassisches, geripptes Bündchen am Knöchel (perfekt, wenn du deine Lieblings-Wintersneaker vorführen möchtest).
3. Für einen einzigartigen, eleganteren Look: Nike Phoenix Fleece-Jogginghosen
Diese Nike Fleece-Jogginghose ist so weich, dass du sie nie mehr ausziehen möchtest. Die Nike Phoenix Fleece-Jogginghose für Damen ist ideal für kältere Temperaturen, da sie aus einem Baumwoll-Polyester-Mischgewebe gefertigt ist. Es gibt sie in verschiedenen einzigartigen Styles, die der klassischen Baumwolltrainingshose eine besondere Note verleihen.
Ob Passformen mit hohem Bund, Hosen mit weitem Bein und effektvollem Schlag oder weit geschnittene Oversize-Modelle – diese Jogginghosen sind alles andere als gewöhnlich. Nike Phoenix Fleece-Hosen gibt es in einer Vielzahl von Farben und Prints. Und sie passen zu einer Kollektion von Hoodies und Sweatshirts, die genauso viel Spaß bringen und den Look vervollständigen.
4. Für nachhaltig gefertigte Materialien: Nike Jogginghosen aus nachhaltigen Materialien
Nike Jogginghosen aus nachhaltigen Materialien eignen sich ideal für Sportler:innen, die hochwertige Materialien bevorzugen, welche nachhaltig hergestellt wurden. Diese Trainingshosen bestehen zu mindestens 50 Prozent aus recycelten oder Bio-Materialien.
Entscheide dich für Jogginghosen der Nike Forward-Kollektion mit ultradünnen, vernadelten Materiallagen, bei deren Herstellung im Schnitt 75 Prozent weniger CO2 anfällt als bei traditionellem Strick-Fleece. Diese Materialien sind die neueste Bekleidungsinnovation von Nike. Sie sind Teil der ersten Nike Forward-Kollektion und finden sich in Jogginghosen und Sweatshirts.
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5. Für den Outdoor-Vibe: Nike ACG Jogginghosen
Damit dir auch bei den kältesten Temperaturen warm bleibt (denk an Outdoorabenteuer im Schnee), solltest du eine Nike All Conditions Gear Jogginghose wählen, die speziell für extremes Wetter entwickelt wurde. Viele Styles enthalten schweißableitendes Nike Dri-FIT-Material oder wärmespeichernde Nike Therma-FIT-Technologie, die Sportler:innen warm und trocken hält.
Einige Styles beinhalten Polartec®, ein ultraweiches Material, das warme Luft speichert und Feuchtigkeit entweichen lässt und dich dadurch trocken hält. Es ist leicht und atmungsaktiv, sodass du dich auf dem Trail gut fühlst.
Text: Emily DiNuzzo