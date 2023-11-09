Die besten Geschenkideen für Skifahrer:innen und Snowboarder:innen

Für den Wintersport braucht man eine ganze Menge Ausrüstung. Doch wer Ski- und Snowboardfahrer:innen eine Freude machen will, steht oft vor einer Herausforderung, denn die Frage ist: Was haben sie schon – außer natürlich ein paar schicken Skiern, einem coolen Snowboard und einer unverwüstlichen Brille?

Wer beim Beschenken von Wintersportler:innen auf Nummer sicher gehen möchte, entscheidet sich am besten für Basics. Mützen, Handschuhe und Baselayer zum Beispiel kann man nie genug haben, wenn man die Kälte liebt.

Ob für erfahrene Sportler:innen oder absolute Neulinge: Mit diesen Geschenkideen begeisterst du alle, die den Schnee lieben.