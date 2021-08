Self-Care-Tipps

Denkst du beim Begriff "Selbstfürsorge" an Schaumbäder und Binge Watching unter einer kuscheligen Decke? Wenn ja, dann liegst du damit nicht ganz falsch, aber dazu gehört noch sehr viel mehr. "Selbstfürsorge ist die tägliche, konsequente, grundlegende Art und Weise, wie du dich um dich selbst und um dein körperliches, emotionales und mentales Wohlbefinden kümmerst, damit du die bestmögliche Version von dir erreichst", sagt Theresa Melito-Conners, PhD, Expertin für Selbstfürsorge, Bildungsberaterin und Autorin in Massachusetts.



Selbstfürsorge bedeutet nicht nur, sich zu verwöhnen, sondern auch Unangenehmes zu erledigen, das letztlich gut für dich ist (zum Beispiel zum Zahnarzt zu gehen), oder dir genau das zu gönnen, was du in einer bestimmten Situation brauchst (zum Beispiel eine Mittagspause), erklärt Ellen Bard, Mitglied der British Psychological Society und Autorin von "Für mich: Das kreative Self-Care-Buch". Danach bist du viel besser in der Lage, dich bei der Arbeit, beim Training und in deinen Beziehungen voll einzubringen, sagt Bard. Und anstatt Zeit und Energie darauf zu verschwenden, dich quasi zum Erholen und Abschalten von deinen Sorgen und Problemen zu zwingen, kannst du deine inneren Ressourcen aktivieren, um genau diese Probleme zu lösen, die dich belasten. Das ist vergleichbar mit dem Einfügen des letzten fehlenden Puzzlestücks – statt zu versuchen, einen Berg nicht passender Teile zusammenzusetzen, in der Hoffnung, dass sich daraus schon irgendwie ein Bild ergibt.