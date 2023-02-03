So färbst du Sneaker mit natürlichen Mitteln – erklärt von Nike Schuhdesigner:innen

Wenn du einem Paar Sneaker in deinem Schrank neues Leben einhauchen und dabei selbst kreativ werden möchtest, ist diese Schrittanleitung von Nike zum Färben von Sneakern genau richtig für dich.

Ob du einem alten Paar Schuhe einen neuen Style oder neuen weißen Sneakern einen Vintage-Look verpassen willst – hier findest du die Schritte zum Färben von Sneakern mit komplett natürlichen Mitteln.

Aja Zarrehparvar, eine Schuhspezialistin bei Nike, und Indah Nur, eine Materialdesignerin für Nike Kids Footwear, zeigen dir die Abläufe und geben Tipps zum Färben weißer Nike Sneaker mit selbst gemachter, natürlicher Farbe.

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