So misst du deine Füße, um die richtige Schuhgröße zu finden

Sowohl bei High-Performance-Sportschuhen als auch bei Schuhen für den Alltag kommt es darauf an, dass sie die richtige Größe haben und sicheren Halt für die Füße bieten. Wenn deine Schuhe nicht richtig passen, kann dies nicht nur unbequem und schmerzhaft sein, sondern es können sich auch Blasen bilden. Leider werden falsche Schuhgrößen öfter getragen, als man glaubt.

Eine Studie des Journal of Foot and Ankle Research aus dem Jahr 2018 ergab, dass bis zu zwei Drittel der Menschen wahrscheinlich Schuhe in der falschen Größe tragen und dies häufig Fußschmerzen und eine insgesamt schlechtere Fußgesundheit zur Folge hat.

Woran erkennst du, ob du die richtige Schuhgröße trägst? Um die richtige Schuhgröße herauszufinden, musst du zunächst deine Füße genau ausmessen. Hier erfährst du, wie du deine Fußgröße misst und deine Nike Schuhgröße herausfindest. Außerdem erhältst du weitere Tipps dazu, wie du bequeme und stützende Schuhe findest, die gut für deine Füße sind.

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