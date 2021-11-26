So misst du deine Füße, um die richtige Schuhgröße zu finden
Einkaufs-Guide
Mit dieser Anleitung kannst du ganz einfach deine Füße ausmessen. Anhand der Nike Größentabellen kannst du dann herausfinden, welche Schuhgröße am besten für dich passt.
Sowohl bei High-Performance-Sportschuhen als auch bei Schuhen für den Alltag kommt es darauf an, dass sie die richtige Größe haben und sicheren Halt für die Füße bieten. Wenn deine Schuhe nicht richtig passen, kann dies nicht nur unbequem und schmerzhaft sein, sondern es können sich auch Blasen bilden. Leider werden falsche Schuhgrößen öfter getragen, als man glaubt.
Eine Studie des Journal of Foot and Ankle Research aus dem Jahr 2018 ergab, dass bis zu zwei Drittel der Menschen wahrscheinlich Schuhe in der falschen Größe tragen und dies häufig Fußschmerzen und eine insgesamt schlechtere Fußgesundheit zur Folge hat.
Woran erkennst du, ob du die richtige Schuhgröße trägst? Um die richtige Schuhgröße herauszufinden, musst du zunächst deine Füße genau ausmessen. Hier erfährst du, wie du deine Fußgröße misst und deine Nike Schuhgröße herausfindest. Außerdem erhältst du weitere Tipps dazu, wie du bequeme und stützende Schuhe findest, die gut für deine Füße sind.
(Verwandter Artikel: 8 Tipps zur Aufbewahrung von Schuhen)
So misst du deine Füße richtig aus
- Die genauesten Maße erhältst du, wenn du deine Füße am Ende des Tages ausmisst. Füße schwellen tagsüber oft an und sind dadurch abends etwas größer als morgens.
- Zieh vor dem Ausmessen die Socken an, die du auch in den Schuhen tragen würdest.
- Kleb ein Blatt Papier auf den Boden und stelle sicher, dass das Papier nicht verrutscht.
- Stell dich mit einem Fuß auf das Papier und beug deine Knie leicht. Du kannst dich auch auf einen Stuhl setzen, aber stelle sicher, dass deine Füße fest auf dem Boden stehen.
- Zeichne den Umriss deines Fußes mit einem senkrecht zum Boden gerichteten Stift auf dem Papier nach. Wenn möglich, solltest du dir dabei helfen lassen. So kannst du deine Füße ruhig halten und die Messung wird ziemlich genau.
- Wiederhol dies mit deinem anderen Fuß. Es ist ganz normal, dass die Füße einer Person unterschiedlich groß sind.
- Miss den Abstand zwischen der Spitze des großen Zehs und dem äußersten Teil der Ferse mit einem Lineal oder einem Maßband. Dieser Abstand ist deine Fußlänge. (Als Maßeinheit werden Zentimeter empfohlen.)
Hinweis: Nike Schuhgrößen entsprechen der Fußlänge. Wenn du das Gefühl hast, dass ein Schuh in Standardgröße zu eng an deinem Fuß sitzt, solltest du es mit weiten oder extraweiten Versionen probieren. Einige legendäre Nike Schuhe gibt es in weiter und extraweiter Passform, zum Beispiel den Nike Pegasus und den Nike Monarch.
- Wenn deine Füße unterschiedlich groß sind, solltest du beim Abgleichen mit einer Größentabelle die Maße des größeren Fußes verwenden.
So findest du deine Schuhgröße heraus
Wenn du deine Fußgröße gemessen hast, kannst du die Maße mit einer Nike Größentabelle abgleichen, um die optimale Schuhgröße für dich zu finden.
Für andere Schuhmarken werden zwar ähnliche Größenskalen verwendet, aber du solltest in den Größentabellen der jeweiligen Schuhmarke nachsehen, bevor du ein neues Paar Schuhe dieser Marke kaufst. Die Angaben zu Größen und Passformen können je nach Hersteller unterschiedlich sein.
Herrenschuhe
Damenschuhe
Herrenschuhe
Damenschuhe
Die Angaben in diesen Tabellen sind US-amerikanische Schuhgrößen. Die folgenden Nike Größentabellen zeigen die Entsprechungen für andere Regionen.
Was ist der Unterschied zwischen Herren- und Damenschuhgrößen?
Im Allgemeinen gibt es einen Größenunterschied von 1,5 zwischen Herren- und Damenschuhen. Die Schuhgröße 8 für Damen entspricht demnach ungefähr der Schuhgröße 6,5 für Herren. Manche Schuhmodelle gibt es aber auch in Unisex-Größen, du solltest also immer in den Produktinformationen nachsehen, bevor du dir ein neues Paar kaufst.
4 Anzeichen dafür, dass du wahrscheinlich die falsche Schuhgröße trägst
Wenn ein Schuh richtig passt, solltest du dich so bewegen können, wie du möchtest — ob beim Nordic-Walking, Laufen oder einem anderen Sport — und das bei maximalem Komfort für deine Füße. Es gibt jedoch auch deutliche Anzeichen, an denen du erkennen kannst, dass du die falsche Schuhgröße trägst. Dazu gehören:
- Der Zehenbereich ist zu klein. Wenn ein Schuh zu klein ist, können am großen oder kleinen Zeh Druckstellen oder Reizungen auftreten.
- Deine Fersen oder Fußgelenke schmerzen. Wenn ein Schuhkragen zu hoch ist, können zum Beispiel Rötungen oder Blasenbildung an deinen Knöcheln auftreten (was darauf hindeutet, dass der Schuh zu groß ist).
- Das Fußgewölbe des Schuhs hat die falsche Position. Bei einem zu großen Schuh befindet sich das Gewölbe vielleicht zu nah an deiner Ferse. Wenn ein Schuh zu klein ist, befindet es sich möglicherweise zu nah am Fußballen.
- Deine Ferse rutscht beim Laufen heraus. Bei einem zu großen Schuh kann dies auch mit fest gebundenen Schnürsenkeln passieren.
Tipp: Wenn du ein Paar Nike Schuhe anprobierst, um die Passform zu testen, solltest du dich darin so bewegen, wie du es auch bei deinen späteren Aktivitäten tun wirst. Wenn du zum Beispiel Laufschuhe anprobierst, könntest du ihre Passform testen, indem du mit ihnen schnell mal um den Block läufst. Wenn du Tipps von Expert:innen und Ratschläge von Nike Teampartner:innen möchtest, probiere die verschiedenen Styles doch in deinem lokalen Nike Store an.
3 Tipps zum Herausfinden der richtigen Schuhgröße von Kindern
Beim Kaufen neuer Schuhe für ein Kind oder bei der Entscheidung, wann Schuhe ausgemustert werden sollten, müssen einige Faktoren einbezogen werden, weil Kinder oft nicht genau ausdrücken können, welche Passform sie brauchen.
(Verwandter Artikel: Die besten Nike Schuhe für die Schule)
Mit den folgenden Tipps kannst du dafür sorgen, dass Kinderschuhe auf jeden Fall die richtige Größe haben.
- Bitte das Kind darum, sich in den Schuhen aufrecht hinzustellen, und prüfe mit den Fingern den Abstand zwischen den Zehen und der Spitze des Schuhs. Deine Fingerspitze sollte in diesen Zwischenraum passen. Wenn der Platz nicht ausreicht, ist der Schuh wahrscheinlich zu klein.
- Sieh dir genau an, wie das Kind in den Schuhen geht oder läuft. Der Laufstil von Kindern ist normalerweise nicht so regelmäßig wie der von Erwachsenen. Wenn es sich in den Schuhen aber etwas unsicher bewegt, kann dies daran liegen, dass sie zu unbequem sind.
- Wenn sich sehr junge Kinder bzw. Kleinkinder ständig mit ihren Schuhen beschäftigen und oft versuchen, sie an- und auszuziehen, tragen sie vielleicht die falsche Größe.
4 Faktoren, die sich auf die Passform von Schuhen auswirken können
Mit den Messmethoden in diesem Guide kann die richtige Schuhgröße sehr gut bestimmt werden. Es sind jedoch auch die verschiedenen Designs und Verwendungszwecke der Schuhe wichtig, weil sie entscheidend dafür sein können, wie unterschiedlich sich manche Schuhe an deinen Füßen anfühlen, obwohl sie die gleiche Größe haben.
Das Tragegefühl eines Schuhs kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden:
- Den Leisten und die Gesamtstruktur des Schuhs Der Schuhleisten definiert die Fußform eines Schuhs und verschiedene Schuhe (auch die von Nike) haben unterschiedliche Schuhleisten. Zum Beispiel basiert ein Mercurial Fußballschuh auf einem anderen Schuhleisten als ein Air Force 1. Nike Football Schuhe entsprechen zwar genau der angegebenen Größe, aber ihr Zweck ist natürlich ein anderer als der von Lifestyle-Schuhen. Sie fühlen sich also wahrscheinlich auch anders an als ein Air Force 1. Viele Fußballspieler:innen, vor allem im Spitzensport, tragen ihre Schuhe lieber eine Größe kleiner, damit sie ein besseres Ballgefühl erhalten.
(Verwandter Artikel: Wie solltest du deine Fußballschuhe tragen?)
- Das Material Manche Materialien sind elastischer und weicher als andere. Zum Beispiel kann sich Leder weicher und geschmeidiger anfühlen als manche synthetischen Materialien.
- Das Verschlusssystem Bei einem Schuh mit Schnürsenkeln kannst du die Passform lockern oder festziehen – so wie es gut für dich ist. Bei einem Schuh ohne Schnürung ist das natürlich nicht so einfach möglich.
- Den Verwendungszweck des Schuhs Beim Fußball, American Football oder Baseball sorgen Schuhe mit eng anliegender Passform für eine sportliche Performance. Bei Schuhen für den Alltag ist dir vielleicht eine etwas weitere Passform lieber, die mehr Platz für die Zehen bietet.
Worin du dich jedoch wirklich wohlfühlst, ist im Endeffekt eine sehr subjektive Entscheidung. Die Vorlieben unterscheiden sich hier je nach Person. Vielleicht sind dir weitere oder engere Schuhe lieber. Schlussendlich ist das Tragegefühl entscheidend. Am besten nimmst du deine Schuhgröße als Orientierung, probierst aber verschiedene Paare an, um herauszufinden, welches am bequemsten ist.
Häufig gestellte Fragen
Woran erkennst du, dass du die falsche Schuhgröße trägst?
Wenn du Schmerzen an den Zehen spürst oder nur wenig Bewegungsspielraum im Zehenbereich hast, trägst du wahrscheinlich zu kleine Schuhe. Wenn der Schuhkragen zu hoch ist oder Reibung oder andere Irritationen am Knöchel auftreten, sind deine Schuhe wahrscheinlich eine Nummer zu groß. In einem zu großen Schuh kann deine Ferse auch verrutschen oder du spürst, dass sich das Gewölbe an der falschen Position befindet.
Woran erkennst du, ob ein Kind die falsche Schuhgröße trägt?
Ein Kind trägt wahrscheinlich die falsche Schuhgröße, wenn es sich ständig mit den Schuhen beschäftigt, sich über sie beschwert oder anders läuft als normal. Wenn dein Finger nicht zwischen die Spitze seines großen Zehs und die Schuhspitze passt, dürfte der Schuh zu klein sein.
Welche Schuhgrößen für Damen entsprechen welchen für Herren?
Im Allgemeinen gibt es einen Größenunterschied von 1,5 zwischen Herren- und Damenschuhen von Nike. Die Schuhgröße 8 für Damen entspricht demnach ungefähr der Schuhgröße 6,5 für Herren. Manche Schuhmodelle gibt es aber auch in Unisex-Größen, du solltest also immer in den Produktinformationen nachsehen, bevor du dir ein neues Paar kaufst.
Was sind die besten Nike Schuhe für breitere Füße?
Wenn du einen Schuh in Standardgröße als zu eng empfindest, sind vielleicht weite oder extraweite Styles besser für dich geeignet. Einige legendäre Nike Schuhe gibt es in weiter und extraweiter Passform, zum Beispiel den Nike Pegasus und den Nike Monarch.
Welche US-amerikanischen Schuhgrößen entsprechen welchen europäischen Schuhgrößen?
Größen können je nach Marke unterschiedlich ausfallen. In den Größentabellen der Hersteller werden in der Regel die US-amerikanischen und europäischen Schuhgrößen angegeben. Die europäischen Entsprechungen der US-amerikanischen Schuhgrößen von Nike Schuhen findest du in den Größentabellen auf Nike.com für Herren, Damen und Kinder.
Welche US-amerikanischen Schuhgrößen entsprechen welchen kanadischen Schuhgrößen?
In Kanada werden die gleichen Schuhgrößen verwendet wie in den USA. Hier muss also nicht umgerechnet werden.
Text: Julia Sullivan