Warum der Placeboeffekt funktioniert

Die Psychologie hinter dem Placeboeffekt

Heißt das also, dass das, was diese Menschen erlebt haben, gar nicht stimmte? Im Gegenteil, meint Dr. Halson. Das Gefühl mag vom Kopf her kommen, aber seine Auswirkungen sind sehr real.



"Beim Placeboeffekt spielen normalerweise Erwartungen eine Rolle, die vom präfrontalen Cortex des Gehirns gesteuert werden", weiß Dr. Lauren Atlas, spezialisiert auf affektive Neurowissenschaften und Schmerzforschung am National Center for Complementary and Integrative Health der National Institutes of Health. "Diese Region kann sich mit anderen Regionen verbinden, die die Freisetzung von Chemikalien wie zum Beispiel Endorphine (Glückshormone) verursachen und die Reaktion des Körpers beeinflussen." Es gibt verschiedene Arten von Placebos, erklärt sie. Manche können dein Opioidsystem dazu veranlassen, Schmerzsignale so zu blockieren, dass sie nicht beim Gehirn ankommen, andere wiederum verändern deine Emotionen und sorgen dafür, dass du dich entspannter fühlst.



Es gibt aber noch einen anderen Grund, warum der Placeboeffekt gerade im Forschungsgebiet der Regeneration so häufig auftritt. "Im Sport können winzige Sekundenbruchteile über Sieg oder Niederlage entscheiden", so Dr. Halson. "Die Athleten, die ihren Sport besonders ernst nehmen, werden fast alles versuchen, diesen Vorsprung zu erlangen, so klein er auch sein mag." Besonders, wenn man dafür lediglich Kompressionsstrümpfe tragen muss.



Das Gefühl von Ritualisierung könnte den Placeboeffekt verstärken, fügt Dr. Halson hinzu. "Die meisten Regenerationsmethoden sprechen überwiegend unsere Sinne an", sagt sie. Wenn du also das Gefühl hast, deinem Körper jedes Mal etwas Gutes zu tun, wenn du fröstelnd im Eisbad sitzt oder deine Muskeln mit einem kühlendem Gel einreibst, können dieser Glaube und das Vertrauen, das er weckt, deine spätere Leistung steigern. Und je mehr du willst, dass etwas funktioniert, desto wahrscheinlicher ist es, dass du auch daran glaubst, dass es funktionieren wird, so Dr. Halson.