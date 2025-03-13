Nike ZoomX Vaporfly Next% 4 und Nike ZoomX Streakfly 2: Ein Blick auf die Innovationen bei den neuesten Wettkampfschuhen der Marke

Seit Jahrzehnten legt Nike bei all seinen Produkten großen Wert auf Innovation und Performance. Im Jahr 2016 brachte Nike mit der Einführung einer neuen Kategorie von Wettkampfeschuhen, den sogenannten Superschuhen, umfassende Innovationen auf den Markt. Der Nike Vaporfly 4% war der erste Schuh in dieser Kategorie und die Absicht hinter diesem Schuh war einfach: Er sollte alle, von professionellen Marathonläufer:innen bis hin zu Freizeitläufer:innen, dabei unterstützen, ihre persönliche Bestzeit zu erreichen, indem er ihnen zu maximaler Effizienz verhalf.

Neben einer Carbonplatte, die einen festen Untergrund zum Abstoßen bietet, verfügen Superschuhe auch über den federnden Nike ZoomX-Schaumstoff. Dadurch wird der Schuh leicht und federnd und ermöglicht eine optimale Energierückgabe für maximale Geschwindigkeit. In den letzten neun Jahren standen diese Hauptmerkmale bei jeder Generation von Nike Superschuhen im Mittelpunkt. Gleichzeitig wurden Technologie und Produktdesign verbessert, um den Läufer:innen bessere Ergebnisse zu ermöglichen. Im Jahr 2025 brachte das Nike Produktteam zwei fortschrittliche Laufschuhe heraus: den Vaporfly 4 und den Streakfly 2.