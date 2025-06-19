Neue Maßstäbe in Sachen Halt, Tragekomfort und Performance: Der Nike Structure 26

Jetzt neu: Der Nike Structure 26 – ein neuer Standard für Halt, Tragekomfort und Performance
Produktneuheiten
Der neueste Schuh der Structure-Reihe verfügt über ein fortschrittliches Stützsystem, das Läufer:innen ein sicheres Gefühl beim Laufen gibt.
Die Fakten:
- Mittelfuß-Stützsystem: Das bislang fortschrittlichste Stabilitätssystem von Nike bietet mehr Halt und Sicherheit beim Laufen.
- ReactX-Dämpfung: Beim Structure 26 hat die Marke auf eine weiche ReactX-Schaumstoff-Mittelsohle umgestellt.
- Eine Frage des Vertrauens: Der vor drei Jahrzehnten erstmals erschienene Structure 26 wurde für Läufer:innen entwickelt, die sich Stabilität und ein geschmeidiges Abrollen von der Ferse bis zu den Zehen wünschten.
Läufer:innen, die einen Schuh benötigen, der die Eversion des Sprunggelenks verringert, können jetzt auf den Nike Structure 26 zählen. Ob tägliches Tempotraining oder Vorbereitung auf längere Distanzen – dieser Schuh bietet die Stabilität und Dämpfung, die du brauchst, um dich ganz auf deinen Lauf zu konzentrieren.
Die fortschrittlichen Stabilitätsmerkmale des Schuhs und die ReactX-Schaumstoff-Mittelsohle sorgen für ein neues Selbstvertrauen, das Bestleistungen möglich macht.
"Wir denken an die Läufer:innen, die Halt benötigen", sagt Expert Product Line Manager Ashley Campbell von Nike Running. "Mit dem Structure wollen wir anhaltendes Vertrauen bei den Läufer:innen aufbauen. Und wir wollen ein Segment mit Energie beleben, das bislang als langweilig und starr galt."
"Mit dem Structure wollen wir anhaltendes Vertrauen bei den Läufer:innen aufbauen. Und wir wollen ein Segment mit Energie beleben, das bislang als langweilig und starr galt."
Ashley Campbell
Immer innovativ
Als Nike überlegte, wie es den Structure 25 verbessern könnte, erkannte das Designteam die Gelegenheit, den alten Schaumstoff durch eine seiner besten Dämpfungstechnologien zu ersetzen: ReactX. Zusätzlich zu der Weichheit des Schaumstoffs ermöglicht der Schuh auch ein sanfteres Abrollen von der Ferse zu den Zehen als der 25.
"Mir gefällt am Structure 26 am besten, dass er so bequem, aber nicht zu weich ist", sagt Nike Athlet und Goldmedaillengewinner Cole Hocker. "Er bietet die perfekte Mischung aus Komfort und Halt, womit ich das gesamte Training durchhalten kann."
Die Innovation endet jedoch nicht beim Schaumstoff. Das Kernstück des Structure 26 ist das Mittelfuß-Stützsystem von Nike, das für mehr Stabilität in den entscheidenden Schrittphasen sorgt. Das ist insbesondere bei Überpronation hilfreich, da der Schuh eine stabile Plattform für sanfte Übergänge ohne zu viel Kontrolle schafft.
Der Structure 26 verfügt über ein neues Mesh-Obermaterial und eine neu gestaltete Außensohle, die optimalen Tragekomfort und Leistung ermöglichen. Die verbesserte Polsterung des Obermaterials passt sich unterschiedlichen Fußformen an und sorgt gleichzeitig für besten Halt. Zudem zeichnet sich der Schuh durch außergewöhnliche Traktion und Strapazierfähigkeit in stark beanspruchten Bereichen aus.
Nichts geht über Testen
Ohne einen umfassenden Testprozess jedoch hätte keine der Innovationen des Structure 26 umgesetzt werden können. Dank der engen Zusammenarbeit mit dem Nike Sport Research Lab konnte das neue Design validiert werden.
So konnte das Team einen stabilen, bequemen Straßenlaufschuh für Spitzenathlet:innen und Freizeitsportler:innen entwickeln, der für ein sicheres und selbstbewusstes Laufgefühl sorgt – Kilometer für Kilometer.
Der Structure ist eine Kategorie der drei Straßenlaufschuh-Segmente von Nike. Er verkörpert eine Weiterentwicklung der stützenden Dämpfung für einen stabilen Lauf, während der Nike Vomero maximale Dämpfung für ultimativen Komfort bietet und der Nike Pegasus reaktionsfreudige Dämpfung für ganztägige Energierückgabe. Dieses Line-up an Laufschuhen liefert Läufer:innen unabhängig von der zurückgelegten Strecke und Umgebung ihren bevorzugten Dämpfungstyp.
Du bist dir noch nicht sicher, welche Laufschuhe die richtigen für dich sind? Sieh dir den Nike Shoe Finder für Laufschuhe an.
Häufig gestellte Fragen
Was macht den Structure 26 im Vergleich zu seinen Vorgängern so besonders?
Der Structure 26 verfügt mit ReactX über eine der besten Dämpfungstechnologien von Nike, die erstmals in einem Nike Structure Schuh zum Einsatz kommt. Außerdem wurde das Air-Element im Vorfuß für ein geschmeidigeres Laufgefühl entfernt. Auch das Obermaterial ist für zusätzlichen Komfort weicher und anschmiegsamer.
Für welche Läufer:innen ist der Schuh am besten geeignet?
Der Structure 26 ist für alle Läufer:innen konzipiert – von Anfänger:innen bis hin zu Wettkampfsportler:innen – insbesondere für diejenigen, die sich Stabilität, Halt und geschmeidiges Abrollen wünschen. Im täglichen Training ist er für lange Strecken optimiert und richtet sich an alle, die sich nicht mit traditionellem Halt zufriedengeben.