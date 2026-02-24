Der Pegasus 42: Ein Power-Update für den beliebten Nike Straßenlaufschuh

Der Pegasus 42: Ein leistungsstarkes Update für die beliebten Straßenlaufschuhe von Nike
Produktneuheiten
Das neueste Pegasus-Modell ist das reaktionsschnellste, das es bisher gab, und bleibt gleichzeitig seinem Erbe als beliebter Laufschuh für jeden Tag treu.
- Der Nike Pegasus 42 ist ein Straßenlaufschuh für den Alltag, der dank seines geschwungenen, durchgehenden Air Zoom-Elements eine reaktionsfreudige Dämpfung und eine höhere Energierückgabe als seine Vorgänger bietet.
- Die zusätzliche Dämpfung im Vorfußbereich und ein leichtes, atmungsaktives Obermaterial, das sich eng an den Fuß anschmiegt, machen den neuesten Pegasus zum bisher bequemsten und stützendsten Modell.
- Der Pegasus 42 bietet einen eleganten Look, der in mehreren Farbvarianten zum Leben erweckt wird.
- Das Design ist ab dem 9. April 2026 auf nike.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich.
Nike Pegasus 42: Eigenschaften und Leistungsübersicht
Treue Fans des Nike Pegasus und Läufer:innen auf der ganzen Welt können bald in den Pegasus 42 schlüpfen, die neueste Version des beliebten Straßenlaufschuhs, der für sein komfortables, reaktionsschnelles und leichtes Tragegefühl bekannt ist.
Der Pegasus wurde erstmals 1982 eingeführt und ist der am längsten laufende und meistverkaufte Laufschuh von Nike, der eine reaktionsfreudige Dämpfung für ganztägigen Tragekomfort bietet. Der Pegasus 42 ist immer noch der gleiche beliebte Schuh, wenn auch mit ein paar aufregenden Optimierungen seiner Technologien, die dieses neueste Modell zum leistungsstärksten und reaktionsschnellsten machen, das es bisher gab.
Nike Pegasus 42: Upgrades und wichtige Unterschiede
Die bemerkenswerteste Verbesserung des beliebten Laufschuhs ist sein geschwungenes, durchgehendes Air Zoom-Element, das ein kraftvolles, extrem reaktionsfreudiges Laufgefühl bietet, das dem eines Straßenlaufschuhs von Nike ähnelt. Tatsächlich bietet die neue Konstruktion dem Pegasus 42 mindestens 15 Prozent mehr Energierückgabe als der Pegasus 41 besaß.
„Ich bin in einem Laufsportfachgeschäft aufgewachsen und habe jedes Jahr die tiefe Leidenschaft und Liebe für die Pegasus-Produktlinie miterlebt“, erklärt Nike Sportler Ethan Strand, NCAA-Hallenmeister über 3.000 m. "Der Pegasus 42 ist eine aufregende Weiterentwicklung – eine, die sich vertraut anfühlt, aber mit einem verbesserten Laufgefühl. Wenn ich ihn zum Laufen anziehe, kann ich die Luft unter meinen Füßen spüren, was mir bei jedem Schritt mehr Kraft gibt.“
Wichtigste Neuerungen:
- +15 Prozent mehr Energierückgabe im Vergleich zum Pegasus 41
- Gebogenes, durchgehendes Air-Zoom-Element für einen kraftvolleren Zehenabdruck
- ReactX-Schaumstoff in der Mittelsohle für eine reaktionsfreudige Dämpfung
- Zusätzliche Dämpfung im Vorfußbereich ohne Vergrößerung der Stapelhöhe
- Überarbeitetes Support-System im Mittelfußbereich
- Vollständig geformte Einlegesohle
- Leichtes, atmungsaktives Obermaterial
- Modernisierte Außensohle mit verbesserter Traktion
Dämpfung, Halt und Lauferlebnis
Der neueste Pegasus bringt Dämpfung und Halt auf das nächste Level und eignet sich ideal für das Laufen in verschiedenen Geschwindigkeiten. Der Pegasus 42 verfügt über die gleiche weiche ReactX-Schaumstoff-Mittelsohle wie sein Vorgänger und bietet zusätzliche Dämpfung, insbesondere im Zehenbereich. Eine innovative Federstruktur sorgt für zusätzliche Dämpfung, ohne dass dabei die Gesamthöhe des Schuhs zunimmt.
Weitere Produktmerkmale sind ein neues Mittelfuß-Stützsystem, eine vollständig geformte Einlegesohle und ein leichtes, atmungsaktives Obermaterial, das sich eng an den Fuß anschmiegt. Abgerundet werden diese aufregenden technologischen Verbesserungen durch eine modernisierte Außensohle, die nicht nur sanfte Übergänge ermöglicht, sondern auch eine verbesserte Traktion für die Bewältigung einer Vielzahl von Oberflächen bietet.
Design und Farbvarianten
Ästhetisch besticht der Pegasus 42 durch ein aufregendes Design mit einer schlanken Mittelsohle und einem aktualisierten Pegasus-Branding. Die neueste Version des beliebten Laufschuhs ist in einer Vielzahl von auffälligen Farben erhältlich, von kräftigen und hellen Looks bis hin zu dezenten Neutraltönen.
„Wir haben das, was die Läufer:innen schon immer an der Pegasus-Produktlinie geliebt haben, mit dem Pegasus 42 in die bisher beste Version umgesetzt“, erklärt Elliott Heath, Senior Footwear Expert bei Nike Running. „Dieser Schuh bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen bewährten Elementen, die an das Erbe des Modells anknüpfen, und neuen Innovationen, die ihn auf eine Weise, die nur Nike möglich ist, noch ikonischer machen.“
So fügt sich der Pegasus in die Straßenlauflinie ein und Informationen zur Markteinführung
Informationen zum Erscheinungsdatum
Der Pegasus ist eines von drei Modellen, die die Linie der Straßenlaufschuhe von Nike umfassen und jeweils Komfort durch Dämpfung bieten. Sie wurden allesamt voll und ganz mit Blick auf die Anforderungen der Sportler:innen entwickelt. Jeder Schuh der Linie stellt eine bestimmte Dämpfung in den Vordergrund: von der reaktionsschnellen Dämpfung des Pegasus über die unterstützende Dämpfung des Structure bis hin zur maximalen Dämpfung des Vomero.
Der Nike Pegasus 42 ist ab dem 9. April 2026 auf nike.com und bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlich.
FAQ zum Nike Pegasus 42
Wann kommt der Nike Pegasus 42 auf den Markt?
Der Nike Pegasus 42 ist ab dem 9. April 2026 erhältlich.
Wo kann ich den Nike Pegasus 42 kaufen?
Du findest ihn auf nike.com und bei ausgewählten Händlern.
Ist der Nike Pegasus 42 ein Laufschuh?
Ja. Die Nike-Pegasus-Reihe gilt als einer der besten Allround-Laufschuhe für das tägliche Training. Seit seiner Einführung im Jahr 1982 kommt er bei alltäglichen Straßenläufen, im Langstreckentraining, bei leichten Läufen, Tempoläufen und allgemeinen Fitnessläufen zum Einsatz.
Verfügt der Nike Pegasus 42 über mehr Dämpfung als der Pegasus 41?
Ja. Der Pegasus 42 erzeugt mindestens 15 Prozent mehr Energierückgabe als der Pegasus 41 und er verfügt über eine zusätzliche Dämpfung im Vorfußbereich, die für ein kraftvolleres und reaktionsschnelleres Laufgefühl sorgt und gleichzeitig den für die Marke typischen Komfort beibehält.
Wofür ist der Nike Pegasus am besten bekannt?
Der Nike Pegasus ist vor allem für seine reaktionsfreudige Dämpfung und verbesserte Energierückgabe bekannt, was ihn zu einem zuverlässigen Straßenlaufschuh für den Alltag für eine konstante Laufleistung und vielseitiges Training macht.
Ist der Nike Pegasus 42 ein Stabilitätsschuh?
Nein. Der Pegasus 42 ist ein neutraler Laufschuh. Er enthält keine herkömmlichen Stabilitätselemente wie mediale Stützen oder strukturierte Führungssysteme. Läufer:innen, die zusätzliche Unterstützung benötigen, können dazu Modelle wie den Structure in Erwägung ziehen.
Welcher Nike Schuh eignet sich am besten für das tägliche Laufen?
Für viele Läufer:innen ist der Nike Pegasus dank seines Gleichgewichts aus Dämpfung, Reaktionsfähigkeit und Haltbarkeit einer der besten Schuhe für das tägliche Laufen.
Eignet sich der Nike Pegasus 42 gut für eine hohe Geschwindigkeit?
Ja. Der Nike Pegasus 42 bietet dank seines geschwungenen, durchgehenden Air Zoom-Elements und einer um mindestens 15 Prozent höheren Energierückgabe im Vergleich zum Pegasus 41 ein kraftvolleres Laufgefühl, das sich für schnellere Trainingsläufe und Tempoläufe eignet und gleichzeitig den alltäglichen Komfort beibehält.
Wie lange hält der Nike Pegasus 42?
Die meisten Läufer:innen können davon ausgehen, dass Nike-Pegasus-Schuhe je nach Körpergewicht, Lauffläche, Gangmechanik und Gesamtnutzung etwa 500 bis 800 Kilometer halten.