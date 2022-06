So kannst du nach 40 mit dem Laufen anfangen

Einer der Gründe, warum Laufen so eine gute (und erschwingliche) Möglichkeit ist, Fitness in deine tägliche Routine einzubauen, liegt darin, dass du nicht viel spezielle Ausrüstung benötigst. Das Wichtigste ist, ein Paar gute Laufschuhe zu finden, die gut gedämpft sind und sowohl zu deinen Füßen als auch zu deinem Laufstil passen. Wenn du absoluter Laufneuling bist, lass dich am besten in einem Nike Store beraten und probier mehrere Modelle aus, bevor du dich für den am besten geeigneten Schuh entscheidest.

Vielleicht möchtest du dir auch gleich neue Laufbekleidung zulegen, die das Laufen noch angenehmer macht, beispielsweise Teile aus feuchtigkeitsableitenden Materialien, die für trockenen Tragekomfort sorgen, oder Lauf-Tights, die bequem sind, Halt bieten und gleichzeitig die Körpertemperatur regulieren. Mit der Zeit wirst du dich vielleicht für zusätzliche Hilfsmittel wie eine GPS-Uhr oder wasserfeste Bluetooth-Kopfhörer interessieren, aber am Anfang brauchst du diese Dinge noch nicht. Fang am besten zunächst mit den Basics an.