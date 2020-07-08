8 entspannende Stretchübungen vor dem Zubettgehen

Wenn deine Muskeln locker und entspannt sind, schläfst du auch besser. Ich führe dich durch dieses einfache Stretchprogramm, mit dem du dich vor dem Zubettgehen entspannen kannst.





Halte jede Dehnung für mindestens 30 Sekunden, beidseitige Dehnungen für jeweils mindestens 30 Sekunden.

Hier unsere Übungen:



1. Hüftbeuger-Stretch (im Knien)

Diese Übung dehnt deine Hüftbeuger einschließlich des großen Lendenmuskels (Psoas), der den unteren Rücken mit dem Oberschenkel verbindet.