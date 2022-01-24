7 Vorteile von Morgenläufen

Das Laufen hat erwiesenermaßen viele positive Auswirkungen auf unsere Gesundheit: Du verbrennst dabei Kalorien, steigerst deine kardiorespiratorische Fitness, verbesserst deine Ausdauer und stärkst die Gesundheit deines Herzens.

Ein weiterer Vorteil? Regelmäßiges Joggen kann sogar dazu beitragen, dass du länger lebst. Studien deuten sogar darauf hin, dass Läufer:innen ein um 25 bis 40 Prozent geringeres Risiko einer vorzeitigen Sterblichkeit haben und etwa drei Jahre länger als Nichtläufer:innen leben.

Doch hast du dich schon einmal gefragt, ob sich eine bestimmte Tageszeit besonders zum Laufen eignet? Viele gehen nach der Arbeit oder am Nachmittag laufen, da es ihre Terminkalender dann am ehesten zulassen. Am Anfang des Tages zu laufen, macht sich aber auf jeden Fall bezahlt. Die Vorteile, die das Laufen am Morgen mit sich bringt, sind nicht von der hand zu weisen und inspirieren dich vielleicht dazu, eine morgendliche Laufroutine zu etablieren.