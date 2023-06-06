Warum werden meine Füße beim Laufen taub? Expert:innen klären auf

Auch die Art und Weise, wie man läuft, kann zu Fußbeschwerden führen, selbst wenn das Problem im Oberkörper liegt, so Weiser. Verspannungen im Schulter- und Brustbereich oder zu weit von der Seite wegschwingende Arme können die Haltung so verändern, dass die Durchblutung des Unterkörpers behindert wird.

"Es ist wichtig, den Oberkörper beim Laufen zu entspannen und die Arme nah an den Seiten zu halten, denn wenn der Körper steif ist oder die Hände verkrampft sind, geht die Energie in die Schultern und Hände", sagt er. "Bei körperlicher Anstrengung wird mehr Sauerstoff verbraucht und es wird mehr Blut benötigt, um Muskeln und Gewebe mit Sauerstoff zu versorgen. Und das wiederum kann zu Kribbeln und schließlich zu Taubheit führen."

Auch der Fußauftritt muss berücksichtigt werden, fügt Mack hinzu. Sie macht darauf aufmerksam, dass wiederholtes schweres Auftreten auf bestimmten Bereichen des Fußes, wie beispielsweise der Ferse, über längere Strecken hinweg zu einer vermehrten Belastung der gleichen Nerven führen kann. Und das wiederum kann Entzündungen und Taubheitsgefühle zur Folge haben. Eine Untersuchung bezüglich des Overstriding-Phänomens, bei dem die Ferse zuerst den Boden berührt, hat gezeigt, dass die Kontaktzeit des Fußes mit dem Boden verlängert wird. Dies kann zu einem erhöhten Druck auf die Fußnerven führen.

Das kann noch verstärkt werden, wenn man nur auf dem gleichen Untergrund läuft, zum Beispiel auf Asphalt, sagt Vivek Babaria, D.O., Arzt für interventionelle Wirbelsäulen- und Sportmedizin.

"Mehr Abwechslung beim Laufen in Bezug auf das Terrain ist in vielerlei Hinsicht von Vorteil, auch für die Gesundheit der Füße", sagt er. So müssen sich zum Beispiel Gelenke und Bänder anpassen, wenn du auf einem Untergrund wie Kies, einem Trail oder Gras läufst.

"Das ist gut, denn es werden dann verschiedene Muskeln beansprucht, die für Stabilität und Halt sorgen. Und es werden Überlastungsschäden vermieden, die auftreten können, wenn man immer wieder die gleichen Muskeln überbeansprucht", fügt er hinzu.