Die beste Laufausrüstung für kaltes Wetter

Von schlanken Tanktops über schmale Kurzarm-T-Shirts bis hin zu kuscheligen Langarm-Layers bietet Nike eine große Auswahl an Oberteilen, mit denen du dein Laufoutfit für kalte Temperaturen zusammenstellen kannst.

Wenn dir ein leichtes Design mit Atmungsaktivität wichtig ist, solltest du das Nike Fast Lauf-Singlet oder das Nike Lauf-Singlet in Betracht ziehen. Beide sind ärmellose Modelle mit Nike Dri-FIT-Technologie und bestehen aus weichen, nicht ablenkenden Materialien. Das eng anliegende, ärmellose Nike Pro Top ombiniert schweißableitende Technologie mit dehnbarem Strickmaterial und flachen Nähten. So bietet es dir eine bequeme, körperbetonte Passform, die dir Kilometer für Kilometer Halt gibt. Das schweißableitende Nike Swift Lauf-Tanktop wurde für Atmungsaktivität entwickelt und verjüngt sich an der Taille für einen mühelosen Lagenlook. Das leichte und dehnbare Nike Trail Lauf-Tanktop mit Dri-FIT-Technologie verfügt über minimale Nähte, um Reibung zu reduzieren.

Wenn du es lieber kurzärmelig magst, dann schau dir das Nike Stride Laufoberteil mit reflektierenden Akzenten an. Dank der Raglanärmel, die das Scheuern unter den Armen reduzieren, und der Dri-FIT-ADV-Technologie für fortschrittliche Kühlung kannst du dich mit diesem leichten Oberteil voll und ganz auf deinen Lauf konzentrieren. Auch das Nike Swift Laufoberteil wurde entwickelt, um Reibung zu reduzieren. Es kombiniert leichtes, schweißableitendes Material mit einem großen Mesh-Einsatz auf der Rückseite, der für Atmungsaktivität sorgt.

Mit einem kuscheligen Langarmshirt kannst du auf deinem Baselayer aufbauen. Das Nike Stride Langarm-Lauftop mit Raglanärmeln, die das Scheuern reduzieren, besteht aus leichtem Strickmaterial mit Dri-FIT-ADV-Technologie, damit du beim Laufen trocken bleibst. Das Nike Swift Langarm-Lauftop ist außerdem so konzipiert, dass es sich geschmeidig auf deiner Haut anfühlt. Es besteht aus leichtem Material, das Schweiß von der Haut ableitet und vor UV-Strahlen schützt.