Solltest du trainieren, auch wenn du Schmerzen hast?

Wenn Schmerzen nach einem intensiven Workout nichts Außergewöhnliches sind, wie unterscheidet sich Muskelkater von einer ernsten Verletzung? Wenn du nach einer Erholung oder Crosstraining (z. B. einer leichten Radtour) immer noch Schmerzen hast, kann das ein Zeichen dafür sein, dass du einen Erholungstag brauchst. Es gibt einige häufige Anzeichen dafür, dass es sich um einen normalen Muskelkater und nicht um eine Verletzung handelt. Dazu gehören das Abklingen des Muskelkaters nach 72 Stunden und wenn die Schmerzen nach der Erholungsphase aufhören.

Das verzögerte Auftreten von Muskelkater ist eines der wichtigsten Anzeichen dafür, dass es sich um Muskelkater und nicht um etwas Ernsteres handelt. Wenn Muskelschmerzen in den Tagen nach deinem Workout auftreten, kannst du davon ausgehen, dass es sich um Muskelkater handelt.

"Du brauchst dir also keine Sorgen zu machen, wenn die Schmerzen etwas später auftreten", erklärt DiSarro. "Diese Symptome können zwischen 24 und 72 Stunden nach deinem Workout auftreten, [auch wenn] du in den ersten 12 bis 24 Stunden keinerlei Schmerzen hattest."

Wenn du dir aber nicht sicher bist, was du hast, ist es immer besser, auf Nummer sicher zu gehen und einen Erholungstag einzulegen oder deine:n Arzt:in oder eine ähnliche Fachperson aufzusuchen.

Solltest du ins Fitnessstudio gehen, obwohl du dich immer noch unwohl fühlst, kannst du dich eventuell an eine:n Physiotherapeut:in oder einen zertifizierten Coach wenden (einige Fitnessstudios bieten Tipps an, ohne dass du eine ganze Sitzung buchen musst), um verschiedene Muskelgruppen zu trainieren, die weniger vom Muskelkater betroffen sind. Das Fachpersonal kann dir auch leichte Dehnübungen und Bewegungen mit dem eigenen Körpergewicht zeigen.



Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass du Beschwerden in Gegenden hast, die überhaupt nicht Teil deines Workouts waren. Steele merkt an, dass du vielleicht Schmerzen im Core und in den Gesäßmuskeln hast, selbst wenn dein Workout für die Beine war. Wenn deine Symptome von stechenden oder plötzlichen Schmerzen begleitet werden (entweder im oder nach dem Workout), ist das laut Steele ein Indikator für mehr als nur Muskelkater.



Ein leichtes Ziehen ist bei Muskelkater normal, aber wenn du beim Erholen starke Schmerzen hast, ist es vielleicht an der Zeit, deine:n Arzt:in aufzusuchen. Normalen Muskelkater nach dem Sport erkennst du daran, wenn du konzentrierte Bewegungen ausführst, die die ermüdeten Muskeln belasten, zum Beispiel, wenn du dich hinsetzt.

"Einige [abnorme] Symptome können Schmerzen in Ruhephasen sein oder wenn wir unsere Muskeln nicht nutzen oder sie anspannen", sagt Steele.

Nicht nur bei Muskelkater, sondern auch bei Knochenverletzungen können dumpfe Schmerzen auftreten. Sprich auf jeden Fall mit deiner/deinem Arzt:in oder Sportmediziner:in über deine Beschwerden.