Die besten schwarzen Nike Trainingshosen für Damen
Einkaufs-Guide
Die perfekte Jogger – nicht nur zum Chillen und Trainieren.
Schwarze Trainingshosen gehören in den Kleiderschrank jeder Frau. Sie sind vielseitig, bequem und stylisch und sind die perfekten Begleiter für zu Hause, bei Besorgungen und beim Aufwärmen im Fitnessstudio. Schwarze Nike Trainingshosen gibt es in vielen verschiedenen Optionen – von leicht bis warm und bequem, aus Fleece oder aus Terry. So kannst du ganz einfach den Style auswählen, der für deine Bedürfnisse und Vorlieben am besten passt.
Hier findest du eine Auswahl an schwarzen Damentrainingshosen für jeden Tag. Es gibt viele Gelegenheiten, sie zu tragen.
Die beste schwarze Trainingshose für Damen zum Entspannen: Nike Sportswear Phoenix Fleece
Wenn du dich zu Hause entspannen willst, brauchst du eine schwarze Nike Trainingshose, die weich ist und dich nicht einschränkt. Die Phoenix Fleece Trainingshose ist all das und mehr. Das mittelschwere Fleece-Material macht sie innen ultraweich. Sie liegt sanft auf der Haut, ohne sich zu schwer anzufühlen. Die Hose im Oversized-Look verfügt über einen elastischen Bund mit Kordelzug, der hoch auf der Hüfte sitzt, damit die Hose nicht verrutscht und du dich nicht eingeengt fühlst. Egal, ob du einen Tag auf der Couch entspannst oder ein paar Besorgungen machst – mit dieser Fleece-Hose fühlst du dich wohl.
Die beste schwarze Jogginghose für Damen fürs Fitnessstudio: Nike Therma-FIT One
Im Fitnessstudio macht die richtige Ausrüstung einen großen Unterschied. Schwarze Jogger-Trainingshosen wie die Therma-Fit One von Nike können einzeln oder über Bike Shorts getragen werden und sorgen so für maximale Vielseitigkeit im Fitnessstudio. Die leichte Mischung aus Polyester und Elastan ist elastisch und mit wärmeregulierender Technologie ausgestattet, damit du nicht mehr schwitzt als nötig. Die gerippten Bündchen umschließen deine Knöchel, damit deine Hose beim Joggen, Springen oder Gewichtheben nicht verrutscht.
Die beste schwarze Outdoor-Trainingshose für Damen: Nike ACG Lungs
Egal, ob du eine ganztägige Wanderung oder einfach nur einen Spaziergang durch die Nachbarschaft machst – diese bequeme schwarze Hose für Damen ist genau das Richtige für unterwegs. Diese Hose aus French-Terry-Fleece hält dich warm und die wasserabweisende Beschichtung schützt vor Nebel, Feuchtigkeit und Regen.
Die beste vielseitige schwarze Trainingshose: Nike Sportswear Chill Terry
Die Nike Sportswear Chill Terry-Trainingshose ist vielseitig und mit einem relaxten, geraden Bein ausgestattet, das Tragekomfort und Style kombiniert. Das leichte Frotteematerial aus Baumwolle und Polyester sorgt für ein angenehmes Tragegefühl, das den Look einer relaxten Hose imitiert. Kombiniere diese schwarze Trainingshose für Damen mit einem Button-down oder bleib lässig mit einem T-Shirt oder Tanktop.
Die beste schwarze Damen-Trainingshose für die Reise: Nike Sportswear Tech Fleece
Wenn eine Reise ansteht, kann das Outfit, das du unterwegs trägst, genauso wichtig sein wie der Look, den du nach deiner Ankunft trägst. Ganz gleich, ob du auf einem Langstreckenflug bist oder zu deinem Zielort fährst, die Sportswear Tech Fleece Trainingshose von Nike ist die beste schwarzen Nike Trainingshose für diesen Job, da sie warm und leicht ist – ideal für Situationen, in denen die Temperaturen aufgrund von Klimaanlagen schwanken können. Eine Reißverschlusstasche eignet sich außerdem zur sicheren Aufbewahrung deiner Essentials wie Ausweis oder Schlüssel.
Text: Aemilia Madden