Jetzt die besten Nike Fleece-Hosen für Herren kaufen
Einkaufs-Guide
In den Nike Fleece-Trainings- oder Jogginghosen für Herren hast du es immer bequem.
Ob zum Aufwärmen vor dem Spiel oder beim Entspannen auf dem Sofa – warme Fleece-Hosen sind immer eine gute Wahl. Die Fleece-Hosen für Herren von Nike, die es in verschiedenen Styles gibt, sorgen beim Sport sowie in praktisch allen Situationen für angenehmen und bequemen Tragekomfort.
Hier findest du die besten Fleece-Hosen für Herren von Nike.
(Verwandter Artikel: Die besten Nike Caps für warmen Tragekomfort)
Die besten Nike Fleece-Hosen für Herren
1. Nike Tech Fleece-Hosen
Die Nike Tech Fleece-Hosenkollektion ist das Nonplusultra für Athlet:innen, die die Strapazierfähigkeit einer speziellen Fleece-Hose für Sport mit persönlichem Stil durch moderne und auffällige Designelemente kombinieren möchten. Diese leichten Hosen gibt es als Jogging- und Utility-Version. Sie sind optimal für Bewegung und dabei genauso weich und bequem wie alle Nike Fleece-Produkte.
2. Nike Club Fleece-Hosen
Mit ihrem weichen und angerauten Material und dem flauschigen Innenfutter sind Nike Club Fleece-Hosen immer dann ideal, wenn es auf Bequemlichkeit ankommt (z. B. auf Flügen und beim Entspannen zu Hause). Du kannst die Passform mit Kordelzügen an den elastischen Bünden so einstellen, wie es für dich am besten passt. Zudem sind viele Club Fleece-Hosen mit Oversize-Taschen ausgestattet und es gibt sie in verschiedenen Farben.
3. Nike Dri-FIT Fleece-Hosen anzeigen
Nike Dri-FIT Fleece-Hosen für Herren sind immer bequem – ob beim Basketball, beim Laufen oder im Fitnessstudio. Dies liegt an dem speziellen schweißableitenden Dri-FIT-Material, das Feuchtigkeit von der Haut über den Stoff ableitet, wodurch Schweiß schneller verdunsten kann.
Hier findest du Nike Dri-FIT Fleece-Hosen aus nachhaltigem Material (wie Biobaumwolle und recyceltem Polyester) und Styles mit verstellbaren Säumen und Kordelzügen für die optimale Passform.
4. Nike Therma-FIT Fleece-Hosen
Nike Therma-FIT und Therma-FIT ADV Fleece-Hosen sind leicht, gut isolierend und winddicht und bieten damit optimalen Schutz bei kaltem Wetter. Durch das Therma-FIT Material wird die Wärme in der Hose gespeichert und verhindert, dass kalte Außenluft eindringt. Dadurch bietet die Hose bestmögliche Wärme.
Du kannst aus verschiedenen Styles mit elastischen, verstellbaren Säumen und Taillenbünden mit Kordelzug und vielen Farben und Designs auswählen.
Text: Julia Sullivan