Die besten Fleece-Hoodies von Nike

Jetzt die besten Nike Fleece-Hoodies kaufen
Einkaufs-Guide
Mach es dir mit einem dieser superweichen Fleece-Hoodies von Nike gemütlich.
Egal, ob du ihn alleine oder unter einem Mantel trägst, ein weicher Hoodie mit Fleece-Futter ist ein Must-have, das jeden gemütlichen, legeren Look abrundet. Nike Hoodies gibt es aus vielen verschiedenen Fleece-Materialien – einige sind besonders weich, flauschig und angenehm zu tragen, andere haben ein geschmeidiges, passgenaues Design.
In diesem Einkaufs-Guide findest du die besten Nike Fleece-Hoodies fürs Training, für Outdoor-Abenteuer oder einfach zum Abhängen.
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Die besten Nike Fleece-Hoodies
1. Nike Sportswear Fleece-Hoodies
Ein Nike Sportswear Fleece-Hoodie ist genau richtig, wenn du nach einem Hoodie suchst, der für eine Vielzahl von Aktivitäten geeignet ist – von der Schule oder Arbeit bis hin zu einem entspannten Wochenende. Diese Hoodies haben ein legeres, schlankes und sportliches Design und sind in verschiedenen Fleece-Variationen erhältlich.
- Tech Fleece: Dieses hochwertige Nike Fleece-Material ist leicht und isolierend und wurde so designt, das es Hitze einschließt, ohne zu sehr aufzutragen. Du kannst diese Hoodies alleine tragen oder mit anderen Teilen kombinieren, um einen entspannten und doch stimmigen Look zu kreieren. Wenn du einen kompletten Trainingsanzug zusammenstellen möchtest, sieh dir unsere passenden Nike Tech Fleece-Trainingshosen an.
- Club Fleece: Die aus superweichem Nike Fleece-Material hergestellte Club Fleece-Kollektion umfasst viele schlichte Hoodies aus einem angerauten Material, das sich weich und angenehm auf der Haut anfühlt. Das Rippmaterial an den Ärmeln und am Saum sorgt bei diesen Hoodies für eine entspannte und legere Passform. Neben Tech Fleece findest du auch Nike Club Fleece-Trainingshosen passend zu deinem Hoodie.
- Phoenix Fleece: Diese Version von Nike Sportswear Fleece umfasst eine breite Palette von Passformen und Styles für Hoodies: von Oversize-Kapuzenjacken bis hin zu knielangen Hoodies mit Reißverschluss. Einige Styles haben lange Bündchen an den Ärmeln, die für einen strukturierteren Look sorgen. Um ein ganzes Outfit zusammenzustellen, kannst du einen Phoenix Fleece-Hoodie mit einer passenden Trainingshose mit hohem Bund und weitem Bein oder einer eng anliegenden, passgenauen Jogginghose kombinieren.
2. Nike ACG Fleece-Hoodies
Nike All Conditions Gear, oder ACG, ist eine erstklassige Wahl für Outdoor-Abenteurer:innen – oder für alle, die eine extra Lage brauchen, um ungünstigen Wetterbedingungen zu trotzen. Viele ACG Fleece-Hoodies enthalten schweißableitendes Nike Dri-FIT-Material oder wärmespeichernde Nike Therma-FIT-Technologie, die dich auf Wanderwegen oder Pisten trocken und warm hält.
Diese Fleece-Hoodies – z. B. Styles aus Nike ACG "Tuff Knit"-Material – bieten ein Gleichgewicht zwischen kuscheliger Wärme und robuster Strapazierfähigkeit. Bei Outdoor-Abenteuern kannst du sie über deiner Funktionsunterwäsche tragen.
3. Nike Pro Fleece-Hoodies
Die Nike Pro-Kollektion wurde speziell fürs High-Performance-Training gemacht und Nike Pro Fleece-Hoodies bilden da keine Ausnahme. Diese Hoodies sind leicht, aber dennoch isolierend, wodurch sie ideal fürs Warm-Up vor einem Workout oder zum schnellen Überziehen in der Pause sind.
Wenn du einen Nike Pro-Hoodie während des Workouts tragen möchtest, achte auf Design-Merkmale wie verstellbare Kordelzüge und Anpassbarkeit, damit deine Kleidung nicht verrutscht, wenn du dich bewegst.
Text: Julia Sullivan