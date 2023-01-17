Die beste Sportbekleidung von Nike für Mädchen
Einkaufs-Guide
Von High-Performance-Sportausrüstung bis hin zu ultrawarmen Styles fürs Spielen im Freien – bei Nike findest du die beste Sportbekleidung für Mädchen.
Du bist auf der Suche nach neuen Looks für die junge Athletin oder Outdoor-Abenteurerin in deinem Leben? Nike Sportbekleidung für Mädchen ist mit Features ausgestattet, die dafür sorgen, dass sie sich rundum wohlfühlt. Die Styles bestechen durch feuchtigkeitsableitende Technologie, die ein Anstauen von Schweiß verhindert, atmungsaktive Materialien, die auch bei intensiven Spiele-Sessions ein kühles Tragegefühl ermöglichen, und vielseitige Designs, die sich sowohl für den Spielplatz als auch fürs Klassenzimmer eignen.
Ganz gleich, ob du Shorts, Sport-BHs, T-Shirts oder Hoodies brauchst – hier findest du die beste Nike Sportbekleidung für Mädchen zwischen 7 und 15.
Feuchtigkeitsableitende Nike T-Shirts für Mädchen
Egal, ob sie gerne Körbe wirft oder den Sportunterricht liebt – Nike T-Shirts präsentieren sich mit einer lockeren Passform, damit Mädchen die Bewegungsfreiheit haben, die sie brauchen. Viele Styles wurden aus Nike Dri-FIT-Material gefertigt, das ein kühles Tragegefühl ermöglicht und Schweiß von der Haut ableitet.
Und das Beste ist: Es gibt jede Menge verschiedene Designs, die perfekt zu ihrem persönlichen Style passen. Manche Shirts zeichnen sich durch verspielte Grafiken aus, während andere mit einem klassischen Swoosh glänzen. Du kannst zwischen Standardpassformen und weite Crop-Styles wählen. Letztere lassen sich besonders gut mit Leggings oder einer Hose mit hohem Bund kombinieren und bieten an warmen Tagen optimale Luftzirkulation.
(Verwandter Artikel: Die 5 besten Nike Grafik-T-Shirt-Styles für jedes Mädchen)
Nike Sportshorts für Mädchen
Von lockeren Fleeceshorts über flexible Strickshorts bis hin zu elastischen Bike Shorts – Nike hat eine Vielzahl von Sportshorts im Angebot.
Du kannst zwischen verschiedenen Styles und Längen wählen, darunter Volleyballshorts mit einer Beininnenlänge von 7 cm und knielange Basketballshorts. Ganz gleich, für welchen Style du dich entscheidest, alle Nike Shorts sorgen sowohl für Bewegungsfreiheit auf dem Court oder dem Spielfeld als auch für optimalen Tragekomfort beim Chillen zu Hause.
Nike Sport-BHs für Mädchen
Wenn du ihr ihren ersten Sport-BH kaufen willst, dann achte vor allem auf Tragekomfort. Sport-BHs der Nike Indy-Kollektion haben dünne Träger und bestehen aus geschmeidigem Material, das kaum zu spüren ist. Sport-BHs der Nike Swoosh-Kollektion hingegen verfügen über eine eng anliegende Passform für guten Halt und breite Träger, um Druckstellen zu vermeiden.
Dank schweißableitender Nike Dri-FIT-Technologie sind viele dieser Sport-BHs perfekt für sportliche Aktivitäten geeignet. Es gibt sie mit leichtem oder mittlerem Halt und in Größen von XS bis XL (sowie in großen Größen mit Unterbrustumfängen bis 105 cm).
Nike Sportröcke und -kleider für Mädchen
Egal, ob du auf der Suche nach einem klassischen Tennisrock oder einem lässigen Sportkleid bist – bei Nike findest du eine Vielzahl von Styles, die für die unterschiedlichsten Aktivitäten geeignet sind.
(Verwandter Artikel: Die besten Kleider und Röcke von Nike für Kinder)
Manche Sportröcke von Nike verfügen sogar über integrierte elastische Shorts. Alternativ lässt sich auch ein locker sitzendes Polyesterkleid der Nike Sportswear-Kollektion mit Bike Shorts kombinieren. Das Ergebnis: vollständige Abdeckung beim Springen, Hüpfen und Rennen.
Warme Nike Pullover für Mädchen
Ein bequemer Pullover oder Hoodie darf in der Sportgarderobe von Mädchen natürlich auch nicht fehlen. Gemütliche Fleecestyles mit Rundhalsausschnitt zum Beispiel sind ideal für den Alltag. Und Nike Therma-FIT-Hoodies eigen sich dank temperaturregulierender Materialien und Features wie seitlichen Belüftungsschlitzen perfekt für Aktivitäten bei niedrigen Temperaturen.
(Verwandter Artikel: Angenehm warme Fleecejacken von Nike für Kinder)
Falls du auf der Suche nach wetterfesten Outdoor-Styles bist, ist die Nike All Conditions Gear (ACG)-Kollektion genau das Richtige. Sie umfasst superweiche Pullover aus Polartec-Fleece, die auch bei niedrigen Temperaturen die Körperwärme speichern und trotzdem Feuchtigkeit ableiten.
Vielseitige Nike Leggings für Mädchen
Tights und Leggings von Nike sorgen für eine komprimierende Passform und gewährleisten so ein ablenkungsfreies Tragegefühl – und zwar egal, bei welchem Sport. Die Nike Sportswear-Kollektion überzeugt durch Tragekomfort und liefert die perfekten Schuloutfits, während Nike Dri-FIT-Leggings für Performance entwickelt wurden und selbst bei intensiven Spiele-Sessions den Schweiß von der Haut ableiten.
Du kannst zwischen verschiedenen Styles wählen – von komplett schwarz bis hin zu leuchtenden Batik-Prints. Entscheide dich für Standard-Leggings, wenn du ein Modell suchst, das das ganze Jahr über getragen werden kann, oder für Leggings mit Isolierung für kaltes Wetter.
(Verwandter Artikel: Die besten Nike Jogginghosen für Mädchen)
Nike Tracksuit-Kombisets für Mädchen
Tracksuit-Kombisets von Nike sind sowohl praktisch als auch stylish. Es stehen moderne Sets aus hoch geschnittener Hose und verkürzter Jacke in markanten Farben sowie klassische schwarze Tracksuits zur Auswahl.
Text: Hannah Singleton