Ideen von Nike zu Outfits für Schwangere

Die besten Umstands-Outfits sind für eine Vielzahl von Aktivitäten geeignet. Und einige Basics wie diese Must-haves von Nike können zu einem festen Teil deiner Garderobe werden. Diese Nike Outfits für Schwangere und Mütter aus schweißableitenden und nachhaltigen Materialien kannst du sowohl während der Schwangerschaft als auch in den ersten Wochen nach der Geburt tragen.

Viele davon sind Teil der Nike Initiative Move to Zero, im Rahmen derer CO2-Emissionen und Abfall durch die Verwendung recycelter Plastikflaschen und Materialien reduziert werden sollen. Für diese Umstands-Outfits wurde zudem die bekannte Nike Dri-FIT-Technologie verwendet, die den Schweiß ableitet und gleichzeitig Bewegungsfreiheit bietet.

(Verwandter Artikel: Bequeme Bekleidung für Workouts für Schwangere und Mütter in jedem Trimester)