Die besten Nahrungsmittel vor einem Workout – erklärt von einem staatlich anerkannten Diätassistenten.

Mit leerem Magen dein Workout zu starten, ist selten eine gute Idee. Müdigkeit, Krämpfe und schlechte Laune können Anzeichen dafür sein, dass du nicht genug Energie für ein produktives Workout hast. Statt Spaß kann sich dann schnell Frust einstellen. Damit das nicht passiert, ist es wichtig, dass du in Sachen Pre-Workout-Snack ein paar wesentliche Punkte beachtest.

Welche Lebensmittel am besten geeignet sind und wann du die Mahlzeiten und anderen Snacks möglichst zu dir nehmen solltest, hängt von der Art des Workouts und deinem persönlichen Ziel ab. Der Energie- bzw. Kalorienbedarf für eine Stunde Power Walking ist zum Beispiel ganz anders als der für eine Stunde Trail Running. Beim Trail Running wird mehr Energie verbrannt als beim Power Walking. Deshalb solltest du in diesem Fall kalorien- und nährstoffreichere Snacks (oder Mahlzeiten) wählen, damit du ausreichend Energie für das gesamte Workout hast.

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Weitere Faktoren, die bei der Wahl des richtigen Pre-Workout-Snacks eine Rolle spielen, sind Alter, Geschlecht, Essverhalten und körperliche Aktivität. Manche Menschen brauchen nämlich keinen Snack vor dem Workout, während andere eine kleine Mahlzeit zu sich nehmen müssen. Ernährung ist etwas sehr Persönliches, das darf nicht vergessen werden, und es kann etwas dauern, bis du herausfindest, was der richtige Energiekick für dich ist.

Aber je besser du dich ernährst, desto optimaler kann dein Workout ablaufen, egal ob du morgens, nachmittags oder abends trainierst. Wissenschaftler:innen haben untersucht, ob Workouts auf nüchternem Magen genauso gut (oder sogar besser) sind als Workouts, bei denen vorher etwas gegessen wurde. Eine 2020 im Journal of Sports Medicine veröffentlichte Forschungsarbeit legt nahe, dass hochintensives Training auf leerem Magen vermieden werden sollte. Ein bis zu 60 Minuten langes Workout auf nüchternem Magen mag für manche zwar okay sein, aber wenn das Workout mehr als 60 Minuten dauert oder sehr intensiv ist, könnte das zu Ermüdung führen und die sportliche Leistung beeinträchtigen.