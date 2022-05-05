Die besten Nike Leggings mit hohem Bund für jede Aktivität
Einkaufs-Guide
Diese Leggings von Nike schmiegen sich bei allen Bewegungen angenehm an deinen Körper an.
Wenn du in deine Lieblings-Leggings schlüpfst, verleiht dir das Tragekomfort, Halt und ein sicheres Gefühl – egal, was du machst. Leggings mit hohem Bund verrutschen weniger schnell und bieten außerdem umfassenden Schutz für mehr Bewegungsfreiheit. Hier erfährst du, worauf du bei guten Leggings achten solltest und welche Nike Modelle mit hohem Bund du ausprobieren kannst.
Was bei Leggings mit hohem Bund zu beachten ist
1.Länge
Nike Leggings mit hohem Bund gibt es in langer und in 7/8-Passform. Auch wenn die Passform von Person zu Person unterschiedlich ausfallen kann, enden lange Leggings meistens am Knöchel, während Modelle mit 7/8-Länge ungefähr bis zur Wadenmitte reichen. Welche Länge du wählst, hängt davon ab, was dir besser gefällt und wie viel Haut du zeigen möchtest.
2.Material
Leggings aus hochwertigem Material sollten auch beim Bücken blickdicht sein. Das lässt sich ganz einfach testen, indem du vor dem Spiegel einen tiefen Squat machst oder runter bis zu deinen Zehen greifst. Wenn dabei weder Haut noch Unterwäsche durchschimmert, ist der Test bestanden. Blickdichte Nike Styles, wie die Nike Yoga Dri-FIT Luxe Infinalon Leggings, bestehen aus einer Mischung aus Nylon, Elastan und Polyester, damit bei deinen Squats nichts ungewollt hervorblitzt.
Falls du Leggings gern beim Sport tragen möchtest, kannst du mit schweißableitenden Materialien wie Nike Dri-FIT dafür sorgen, dass deine Haut kühl und trocken bleibt, da Feuchtigkeit schneller verdunsten kann. Bei kaltem Wetter kommt es hingegen auf Materialien an, die den Wärmeverlust möglichst verlangsamen. Nike Therma-FIT Leggings kombinieren zu diesem Zweck spezielle Eigenschaften, die deine Körperwärme speichern, ohne dich dabei zu beschweren.
3.Passform
Leggings sollten eng anliegend und leicht komprimierend sein, ohne am Bauch einzuschneiden oder deine Bewegung bzw. Atmung einzuschränken. Nike Leggings gibt es in den Größen XS bis 3X sowie in Größen für werdende Mütter. Die Nike One (M) Maternity Leggings bedecken und stützen beispielsweise mit ihrem hohen Bund den Babybauch und sind darauf ausgelegt, während der gesamten Schwangerschaft flexibel und bequem zu sitzen.
4.Taschen
Wenn du wichtige Dinge wie Handy, Schlüssel oder Bankkarten verstauen möchtest, sollten die Leggings mit hohem Bund möglichst tiefe Taschen haben.
Welche Nike Leggings mit hohem Bund für welche Aktivität am besten sind
Yoga
Yoga-Leggings mit hoher Taille, wie die Modelle aus der Nike Yoga Luxe-Kollektion, umschließen den Körper mit einem formgebenden Bund, der direkt über dem Bauchnabel sitzt. Das blickdichte Design sorgt dafür, dass du dich bedenkenlos bücken und dehnen kannst. Das Nike Infinalon-Material ist dünner, leichter und noch strapazierfähiger als die herkömmlichen Garne von Nike. Es hält die Haut angenehm trocken und unterstützt dich dank der sanften Kompression beim Atmen, Strecken und Halten der Posen. Manche Modelle verfügen am Fuß über einen Steg mit einer Öffnung für die Ferse, was dir bei den Yoga-Übungen noch mehr Tragekomfort und Halt bieten kann.
Freizeit
Training und Fitness
Häufig gestellte Fragen
Wie sollten Leggings sitzen?
Warum rutschen meine Leggings mit hohem Bund runter?
Was sind Leggings für blickdichte Squats?
Text: Lindsay Frankel