Welche Nike Schuhe eignen sich am besten für CrossFit?

CrossFit ist eine weltweite Fitnessbewegung, der Athlet:innen mit unterschiedlichem Fitnesslevel angehören. Die Bewegungen in CrossFit orientieren sich an Alltagsbewegungen und sollen deine Kraft und Ausdauer in funktionellen Bereichen verbessern. Das Trainingsprogramm kann Gewichtheben, plyometrische Übungen, Gymnastik, Boxen, Rudern, Schwimmen und Laufen beinhalten. Wenn du also an einem CrossFit-Kurs teilnimmst, erwartet dich für gewöhnlich eine anspruchsvolle Mischung aus Squats, Gewichtheben, Schub- und Zugübungen und Klettern. Die vielfältigen multidirektionalen Bewegungen in CrossFit erfordern spezielle Crosstraining-Schuhe (ganz normale Sport-Sneaker sind hier einfach nicht die richtige Wahl).