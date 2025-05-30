Die besten Laufleggings von Nike
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Dein persönlicher Guide, mit dem du funktionale und hochwertige Laufleggings findest.
Leistungsstarke Laufbekleidung, wie Kompressions-Sport-BHs und feuchtigkeitsableitende Socken, können nicht nur dazu beitragen, dass du dich während deines Trainings wohler fühlst, sondern auch für mehr Spaß beim Laufen sorgen. Der Style und die Passform spielen dabei eine große Rolle. Wenn du dich in deiner Kleidung selbstsicher fühlst, kann das schließlich deine Motivation steigern, oder? Dies ist nur ein Grund, warum hochwertige Laufleggings für alle Läufer:innen wichtig sind, egal ob erfahrene Athlet:innen oder absolute Newbies.
Ein paar Probeläufe könnten nötig sein, um deine Lieblingsleggings mit der richtigen Passform oder dem richtigen Material für das jeweilige Wetter zu finden. Lust auf einen Long Run? Dann solltest du ein Modell ausprobieren, das an der Taille etwas enger sitzt, damit während des Laufs nichts verrutscht – aber nicht so eng, dass es unbequem ist oder deine Bewegungsfreiheit einschränkt. Was du noch beachten solltest? Taschen. Darin kannst du Gels, Schlüssel und andere wichtige Dinge verstauen, die du beim Joggen wahrscheinlich griffbereit halten möchtest.
Auch auf die Temperaturen kommt es an: Etwas dickere Leggings zum Beispiel sind vielleicht nicht die richtige Wahl für das Training im späten Frühling oder in den Sommermonaten. Für die kalte Jahreszeit könnten sie aber genau richtig sein. Diese kurze Übersicht über die besten Laufleggings von Nike hilft dir, die richtigen Leggings für deine Bedürfnisse zu finden.
Die besten Laufleggings und -shorts vom Warm-up bis zum Cool-down: Nike Swift
Egal, ob du dich auf einen langen Lauf vorbereitest oder dich von einem schnellen Sprint erholst, die passgenauen, leichten und atmungsaktiven Nike Swift Damenleggings sind die perfekte Option. Die Nike Dri-FIT-Technologie hält dich angenehm trocken. Das mittelschwere, atmungsaktive und blickdichte Material sorgt beim Dehnen für Tragekomfort, ohne zu beschweren. Außerdem musst du dir keine Sorgen machen, dass etwas durchscheinen könnte. Dank dreier Aufbewahrungstaschen, davon eine Reißverschlusstasche hinten, ist die Swift Leggings besonders praktisch. Besonders wichtig für Läufer:innen ist die reduzierte Reibung, da sich an den Innenseiten keine Nähte befinden.
Für alle, die nach einer kürzeren Variante suchen, gibt es in der Nike Swift-Kollektion auch eng anliegende Damenlaufshorts mit hohem Bund. Diese bequemen Shorts haben drei Taschen zur Aufbewahrung deiner Essentials. Die fortschrittliche, schweißableitende Technologie hält dich auch bei längeren Strecken und höheren Temperaturen angenehm kühl.
Noch mehr erstklassige Nike Leggings
Vielleicht möchtest du mehr als eine Leggings ausprobieren, um die richtige zu finden. Die Universa Damenleggings haben eine vorgeformte, schmeichelhafte Passform und sind dank Nike Stealth Evaporation und Dri-FIT-Technologie, die sichtbare Anzeichen von Schweiß minimiert, eine ideale Wahl für trockenen Tragekomfort an heißen Tagen. Sie sind in mehreren Farben und Längen erhältlich und haben diskrete Taschen. Die nahtlose Vorderseite sorgt für einen perfekten Sitz und verhindert ein Verrutschen an der Taille.
Auch die Nike One Damenleggings mit mittelhohem Bund haben genügend Taschen. Der Bund ist mit Mesh gefüttert und bietet so ein rutschfestes Design, das besonders guten Halt gibt.
Nike hat auch mehrere warme Laufleggings für die kälteren Herbst- und Wintermonate im Angebot. Die Nike Therma-FIT One zum Beispiel sind dick, bequem und wärmeregulierend – eine besonders wichtige Eigenschaft für Läufe bei kaltem Wetter.
Wenn du auf der Suche nach eng anliegendem Material bist, das jede Dehnübung mitmacht, sind die Nike Pro 365 Leggings die richtige Wahl. Die Nike Pro 365 Shorts sind eine etwas kürzere, aber ebenso stützende Option. Das elastische Material mit Dri-FIT-Technologie hält dich bei intensiven Workouts angenehm trocken.
Für maximale Performance bei unterschiedlichen Wetterbedingungen solltest du deine Laufbekleidung sorgfältig auswählen. Nike hat für dich Laufleggings in verschiedenen Styles für unterschiedliche Wünsche und Anforderungen beim Workout parat.