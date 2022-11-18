Warum dein BMI nicht im Vordergrund stehen sollte, wenn du ein Kind bekommen möchtest

Wenn du die meiste Zeit deines Lebens darauf geachtet hast, nicht schwanger zu werden, kann es ein Schock sein, wenn du schließlich schwanger werden willst und nichts passiert. Dieser Schock kann sich in Stress verwandeln, wenn du monatelang nicht schwanger wirst. Der Knackpunkt: Uns wird ständig gesagt, dass Stress schlecht für die Fruchtbarkeit ist, aber wie sollen wir mit dieser belastenden Situation umgehen, ohne uns davon stressen zu lassen?

"Es ist von Natur aus stressig, wenn sich ein lang ersehnter Traum nicht erfüllen will", erklärt Dr. Lucy Hutner, Psychiaterin in New York City und leitende Herausgeberin des Textbook of Women’s Reproductive Mental Health. Hinzu kommt, dass eine Situation, in der wir uns für ein Ergebnis verantwortlich fühlen, das wir nicht vollständig kontrollieren können, erst recht Stress verursacht. Also, Kopf hoch: Stress ist völlig normal. Was aber nicht heißen soll, dass du keine Möglichkeiten finden kannst, um diesen Stress zu bewältigen. Erfahre hier von Expertinnen, wie sehr sich Stress auf die Fruchtbarkeit auswirkt und wie du ihn reduzieren kannst.