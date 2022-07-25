Football Stories: Alexia Putellas

In Zusammenarbeit mit Rebel Girls
Alexia Putellas
Erfahre, wie die spanische Spielmacherin Alexia Putellas von der Straßenspielerin zur besten Fußballerin der Welt wurde.
Alexia Putellas. Mittelfeldspielerin. Spanien. Geboren am 4. Februar 1994.
Alexia Putellas. Mittelfeldspielerin. Spanien. Geboren am 4. Februar 1994.
Für Alexia ist Fußball eine Art Familientradition. Wenn ihre Familie nicht ins Stadion gehen konnte, traf sie sich in einem Restaurant in ihrem Viertel in Barcelona, um große Spiele gemeinsam im Fernsehen zu schauen.
Als Alexia als kleines Kind das erste Mal dabei sein durfte, musste sie ihren Hals strecken, um über die Köpfe hinweg einen Blick auf den Bildschirm werfen zu können. Als ihr Vater das sah, hob er sie hoch und stellte sie auf den Billardtisch, damit sie besser sehen konnte. Alexia verfolgte mit großen Augen, wie die Spieler über den Platz sprinteten, um den Ball ins gegnerische Tor zu befördern. Als Barcelona gewann, brachen alle in Jubel aus. Auch wenn Alexia damals noch keine Ahnung von Regeln und Strategien hatte, so wusste sie doch, dass dieses rasante Spiel einfach Spaß macht!
"Fußball ist für alle da."
Alexia spielte als Kind immer und überall Fußball. Wenn ihre Eltern sich in der Nähe ihres Hauses in ein Café setzten, spielte sie in der Zeit auf der Straße und kam nur vorbei, um verschwitzt und mit rotem Kopf ein Glas Wasser zu trinken. Damals wurde ihren Eltern klar, dass es an der Zeit war, sie in einem Verein anzumelden.
Alexia war die Jüngste in ihrer Mannschaft. Sie spielte mit Kindern, die fünf Jahre älter waren als sie. Manchmal war sie frustriert, dass sie nicht so kraftvoll schießen konnte wie die anderen, aber das hielt sie nicht davon ab, so hart wie möglich zu trainieren.
Alexias Einsatz zahlte sich aus. Ihr Traum, einmal für Barça zu spielen, wurde wahr.
Und nicht nur das: 2021 wurde sie die erste Spielerin, die in einem Jahr sowohl von der UEFA als auch von der FIFA als Spielerin des Jahres ausgezeichnet wurde und außerdem den Ballon d’Or Féminin gewann!
Manchmal, wenn Alexia ein Tor schießt, streckt sie zwei Finger in die Luft zu Ehren ihres Vaters, ohne dessen Unterstützung ihre Karriere nicht möglich gewesen wäre.
Liebe Athletinnen,
ich träume von einer Welt, in der sich im Sport alle gegenseitig respektieren, in der es keine Vorurteile gibt und sich die Menschen nicht gegenseitig beleidigen. Und damit dieser Traum Wirklichkeit wird, müssen alle daran glauben.
Folgt eurer Leidenschaft. Als ich klein war, war es für Mädchen kaum denkbar, Profifußballerin zu werden. Ich wurde es trotzdem, denn Fußball ist das, was ich liebe.
Die Welt braucht Menschen, die das tun, was sie am meisten lieben, und dabei für ihre Werte einstehen. Im Sport gibt es Siege und Niederlagen, aber die Werte, die ihr entwickelt, und die Lektionen, die ihr lernt, prägen euer Leben.
Doch das Wichtigste ist und bleibt: Habt Spaß bei dem, was ihr tut.
Un abrazo,
-Alexia Putellas